Ilustrační FOTO - Pixabay

Kolik padne na podporované zdroje energie

Roční výše poskytnutého příspěvku podporovaným zdrojům energie (POZE) loni v České republice činila 45,4 miliardy korun. Stagnovala tak na podobné úrovni jako v roce 2019. Vyplývá to z dat, která na webu zveřejnil Operátor trhu s elektřinou (OTE). Od roku 2006 bylo na podporu POZE v ČR vyplaceno přes 430 mld. Kč. Stát loni na dotaci přispěl 27 mld. Kč, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu.

Většina podpory podle OTE loni tradičně mířila obnovitelným zdrojům energie, kterým bylo vyplaceno 43,2 mld. Kč, meziročně o 1,7 procenta více. Solární elektrárny obdržely 29,1 mld. Kč, bioplynové stanice sedm miliard, biomasa 3,3 mld., vodní elektrárny skoro 2,5 mld. a větrné zdroje 1,3 mld. Kč. Zbytek vyplacené podpory získaly zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), druhotné zdroje a produkce tepla z obnovitelných zdrojů.

Kontroverze v souvislosti s podporou stále budí především takzvaný solární boom před deseti lety, často příznačněji nazývaný jako »solární tunel«. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Dotace tzv. podporovaným zdrojům energie vyplácí od roku 2013 OTE na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Letos stát přispěje dotací 27 mld. Kč, příští rok má podpora ze státního rozpočtu klesnout na 20 mld. Kč, vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro rok 2022. Odhad celkové podpory POZE pro příští rok je stanoven na 48,6 mld. Kč, tj. více než loni i letos, kdy se očekává výplata 47,3 mld. Kč.

Ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ale řekl, že i po plánovaném snížení dotace tzv. zeleným zdrojům ze státního rozpočtu se příspěvek domácností ani firem příští rok nezvýší. Pomoci má podle něj novela zákona o POZE, která je nyní ve Sněmovně, ve které jsou mechanismy pro snížení podpory solárním elektrárnám vzniklým během tzv. solárního boomu.

Instalovaný výkon solárních elektráren v ČR od roku 2012 roste jen mírně. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo u nás na konci prvního čtvrtletí instalováno asi 2050 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí. Při tzv. solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

V následujících letech fotovoltaických elektráren zřejmě násobně přibude. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na konci května uvedl, že Modernizační fond by mohl do roku 2030 zvýšit jejich instalovaný výkon v ČR na sedm až 14 gigawattů (tj. 7000 až 14 000 MW). Na peníze z fondu cílí mimo jiné polostátní společnost ČEZ. Firma nedávno oznámila, že plánuje do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu šest gigawattů, a to převážně fotovoltaické elektrárny v ČR. Podle Brabce bude podpora na rozdíl od roku 2009 čistě investiční.

(ici)