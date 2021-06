Ilustrační FOTO - Pixabay

Bolesti hlavy či migrény? Vše se dá léčit!

Bolest hlavy jistě zažil každý a pro nikoho není příjemná. Ale každý desátý člověk trpí i migrénou. A věřte, že je to rozdíl. Migréna je závažné neurologické onemocnění. Nejedná se pouze o bolest hlavy, ale o sérii dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat. Nejčastěji se můžeme setkat s pulzující bolestí hlavy, nevolností, citlivostí na světlo a zvuky, komplexní únavou a zvracením. Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. V současné době je po celé České republice již 31 specializovaných center, která nabízejí léčbu především pro pacienty se středně těžkou a těžkou migrénou. Jednou z cest je i telemedicína.

Urputná svírající bolest hlavy. Jde o pouhou bolest hlavy, nebo migrénu? Mnoho lidí migrénu používá jako výmluvu pro klasické bolesti hlavy zaviněné dehydratací, dozvukem prohýřené noci, nedostatkem spánku či stresem. A na migreniky občas lidé koukají jako na hypochondry. Víme ale doopravdy, co migréna je a co znamená?

Co je migréna?

Migréna rozhodně není jen tak nějakým bolením hlavy, vůlí ji rozhodně nepřemůžete. Pokud urputná bolest hlavy neodezní po užití volně dostupných léků tlumících bolest a současně ji doprovází řada dalších projevů, které pacienta mohou doslova paralyzovat, je zde vysoká pravděpodobnost, že se jedná právě o migrénu.

Migrénou v dospělosti trpí častěji ženy (15 %) než muži (7 %), u dětí je tomu naopak. Nejvíc migreniků je mezi 30. – 40. rokem života, po 50. roku věku je vypuknutí choroby výjimkou. Těm, kteří znají »klasickou« bolest hlavy, se těžko vysvětluje, jak moc odlišnou bolest pociťují migrenici. Migréna však dokáže nemocného zcela ochromit a stopnout jeho běžný život. Připravuje o cenné okamžiky s rodinou, seberealizaci v pracovním životě i zážitky s přáteli.

Průběh nemoci

Na rozdíl od klasického bolení hlavy, které přijde buď jako následek nezdravého pitného či životního režimu má migréna několik fází. Migréna totiž přímo postihuje cévy mozku. První signály jsou vyvolány nadměrným stažením cévního řečiště v oblasti zrakového centra v týlní části hlavy. Tento stav trvá cca hodinu a provází ho zívání, deprese, lítostivost, bolest břicha, napětí ve svalech, změna chuti, chuť na sladké, nutkání pít bez pocitu žízně. U 20 % migreniků se objevuje i stav zvaný Aura, která také trvá cca jednu hodinu. Je provázena pocitem slabosti, poruchou čichu a vyjadřování, nejasným cik-cak nebo dvojitým viděním, výpadky zorného pole (tzv. skotomy), obrnou očních svalů.

Silná bolest hlavy je vyvolána až v druhé fázi, kdy dochází k rozšíření cévního řečiště v oblasti mimolebních tepen, zejména krkavice. Záchvaty bolesti přichází v periodách a zasažena bývá většinou jedna z polovin hlavy. Vlastní záchvat má individuální průběh a trvání. Může být dlouhý od tří hodin až do tří dnů. A může se opakovaně vrátit i několikrát během jednoho týdne. Charakteristická je pulzující krutá bolest ve spánku, za uchem, či v týlu, která se šíří do celé poloviny hlavy nebo se může koncentrovat v okolí oka jako tzv. cluster headache. Často je přítomna nauzea, zvracení, závratě, pocit otupělých končetin, světloplachost.

Po záchvatu, kdy odeznívá bolest, přichází pocit úlevy, ale i vyčerpání. Migrenik upadá do osvěžujícího spánku. Několik dní přetrvává citlivost na dotyk a tepelné podněty, důležité je doplnit tekutiny a minerály, zejména pokud bylo přítomno zvracení.

Příčina je různá

Lékaři znají průběh migrény. V čem je ale tato nemoc záludná, je to, co jí spouští. U mnoho pacientů jsou nejrůznější spouštěče a léčba se tak musí přizpůsobit každému na tělo. Každopádně průběh mají všichni obdobný.

Migréna je často dědičná. Je prokázána predispozice - matka dcera. Zajímaví je, že náchylnější je městská populace. Spouštěči mohou být stres, nadbytek či nedostatek spánku a pohybu, hormonální změny - klimakterium, menstruační migréna - objevuje se v určité fázi cyklu, mizí s graviditou. Spouštěčem mohou být i léky, třeba antikoncepce.

A pozor! Migréna může být vyvolána i nadměrným užíváním léků na bolest, které by se proto neměly užívat více než 15 dnů v měsíci, pokud se jedná o jednoduchá analgetika a ne více než 10 dnů v měsíci, pokud se jedná o analgetické směsi.

Dalším spouštěčem je nepřiměřené sluneční záření, špatně zkorigovaná oční vada, zubní problémy, prudké či blikající světlo, hluk - diskotéka, prašné prostředí. Lidé jsou také mnohdy citliví na počasí, změnu barometrického tlaku. Projevuje se tak i hypoglykémie. Značný vliv má i kouření, alkohol, hladovění, žíznění, nebo nevhodná dieta. A může jít i o stav po úrazu hlavy.

Režimová a dietní doporučení při migréně:

Pravidelný pohyb – nejlépe venku na čerstvém vzduchu (jogging, plavání, aerobic, tanec) a relaxační cvičení.

Pravidelný dostatečný spánek – není vhodné spát hodně ani málo, obojí škodí.

Racionální životospráva – omezit nevhodné potraviny: dusitany, dráždivá jídla a umělá sladidla – lze předejít až 75 % záchvatů! Nehladovět (riziko hypoglykémie), nepřejídat se, neaplikovat nevyvážené diety. Pravidelně konzumovat potravu rozdělenou do několika dávek, nejmenší a nejlehčí dávku podávat večer. Zaměřit se na ovoce a zeleninu, minimum 400 g denně. Dodržovat pitný režim – pít nealkoholické nízkoenergetické nápoje, nejméně 2 l denně. Střídmost v pití alkoholu – maximálně 300 ml přírodního vína denně, nesčítat v případě absence, střídmost v pití kávy a coly.

Duševní hygiena – eliminovat stres, regulovat výkyvy špatné nálady, harmonie v rodině, muzikoterapie, pozitivní myšlení, smích, kontakt s blízkými lidmi, čas na hobby a na aktivní odpočinek, obklopovat se zelenou barvou, kontinuální trénink paměti (sudoku, křížovky, cizí jazyk).

Reflexní terapie – masáž šíje éterickými oleji, obstřiky, vodo/elektroléčba.

Až 75 % záchvatů ovlivňuje potrava. Na co si dát pozor?

Nevhodné potraviny (vysoký obsah tyraminu):

uzeniny, uzené a sušené maso,

kvašené nápoje,

tučné mléčné výrobky (jogurty, šlehačka, máslo, vyzrálé tučné sýry – parmazán, stilton),

ořechy, semínka dýně, arašídy,

nakládané zelí, ryby, sýry,

fermentované potraviny, sója,

rajčata, cibule, brambory,

citrusové plody, banány, avokádo,

aromatické koření, glutamát, kvasnice, umělá sladidla,

čokoláda, kofein, cola,

destiláty, červené víno, pivo.

Vhodné potraviny (vysoký obsah mědi):

tmavé pečivo,

čerstvé dietní maso, játra, drůbež, ryby,

vejce, nízkotučné mléčné výrobky,

zelenina, ovoce – třešně, ananas,

koření – petržel, česnek, bazalka,

mandle, luštěniny, zelené olivy,

bylinkové čaje, káva bez kofeinu, zázvor,

minerální voda s obsahem hořčíku,

zeleninové koktejly (celer, mrkev, rajské jablko, červená řepa).

Léčba

Online konzultace dostupné všem

Telemedicína proniká do dalších oblastí medicíny. Nabízí rychlý přístup k vytíženým odborníkům s využitím informačních a komunikačních technologií. Často jen za pomoci počítače, telefonu nebo tabletu. V České republice začíná nově fungovat i v péči o pacienty s migrénou. Na platformě ulekare.cz vznikla nová specializovaná poradna , která nabízí online konzultace se specialisty na bolesti hlavy – bez objednání, dlouhé čekací doby, aniž by museli odejít z domova nebo práce. Pacienti se mohou zdarma zeptat odborníka na vše, co je v souvislosti s migrénou trápí – dotazy zodpoví do 48 hodin. Pokud navíc doporučí osobní návštěvu lékaře, sestřička zajistí objednání poblíž bydliště pacienta. Online poradna je dostupná na www.linkaomigrene.cz. Pomoc zde najdou pacienti, kteří už migrénu diagnostikovanou mají, ale i ti, kterým ještě potvrzena nebyla.

»Najít vhodnou léčbu migrény je někdy zdlouhavé, možností je ale dnes již hodně i pro těžké pacienty – je potřeba se nevzdávat. Důležité je být v péči správného lékaře – tím může být neurolog, praktik nebo specializované centrum. Telemedicína umí s tímhle pomoci. Odborník online poradí nebo poskytne druhý názor u komplikovaných případů. Online poradna ale slouží i jako rozcestník – zdravotní stav pacienta je posouzen odborníkem, který ho může doporučit k nejvhodnějšímu specialistovi,« vysvětluje neurolog MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., předseda Czech Headache Society a vedoucí specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Praze.

Telemedicína může výrazně pomoci

V České republice jdeme k lékaři průměrně osmkrát za rok. To je v porovnání s ostatními zeměmi EU jedno z nejvyšších čísel. Na druhou stranu je řada lidí, kteří k lékaři nemají čas zajít. »Potenciál pro přesun některých zdravotních kontaktů do virtuálního prostoru v ČR rozhodně je. Online poradna pro pacienty s migrénou je další krok, jak dostat specializovanou péči blíže k lidem, kteří ji potřebují,« říká Tomáš Nežádal. Péče o pacienty na dálku pomáhá překonat vzdálenosti, šetří čas a zlepšuje přístup ke specializované péči. V době pandemie navíc chrání životy pacientů i lékařů.

Bez cest a volna z práce

Telemedicína se vyvíjí už 40 let a je v ní i naše budoucnost. Pandemie koronaviru její potřebu jen zvýšila. »Využití komunikačních technologií šetří vzácný čas lékařů a sester, pomáhá prevenci, včasné diagnostice a koordinaci léčby,« říká neurolog.

Dle výzkumu American Headache Society* je telemedicína pacienty s migrénou hodnocena pozitivně. Vzdálené konzultace vykazovaly u pacientů zapojených do výzkumu dokonce vyšší spokojenost než ty osobní. Zásadní roli hrála skutečnost, že nemusí k lékaři cestovat a brát si volno z práce. »Péče o pacienty s migrénou může být pomocí telemedicíny velmi efektivní. Nesmíme ale zapomínat, že každý pacient, který zatím nemá diagnózu potvrzenou, musí absolvovat vyšetření v ordinaci lékaře. Hlavním cílem je vyloučit jiné příčiny bolestí hlavy, jako je například poranění nebo nádorové onemocnění,« zdůrazňuje Tomáš Nežádal. Online péče pro pacienty s migrénou je dostupná na www.linkaomigrene.cz.

Helena KOČOVÁ