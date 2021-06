Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Izraelské nálety na Pásmo Gazy

Izraelská armáda v noci podnikla nálety v palestinském Pásmu Gazy. Reagovala na vypuštění zápalných balonů z Pásma, které způsobily požáry na jihu Izraele. Balony však byly reakcí Hamásu na pochod izraelských nacionalistů Jeruzalémem včetně míst, kde žijí Palestinci. Jde o první větší incidenty od příměří z 21. května, které ukončilo 11denní boje, kdy Izrael Pásmo masivně bombardoval.

Izraelská armáda opět tvrdila, že její letadla zasáhla jen vojenské cíle využívané členy Hamásu v Chán Júnisu a ve městě Gaza. »Místa, na něž jsme útočili, využívali k teroristickým aktivitám,« sdělil armádní mluvčí. Šlo prý o odvetnou operaci za žhářské útoky na jižní Izrael. Izraelská armáda i lídři Hamásu oznámili že jsou připraveni v akcích pokračovat. »Armáda je připravena na všechny scénáře i obnovu nepřátelských operací, bude-li čelit teroristickým operacím z Pásma,« řekla armáda. Mluvčí Hamásu sdělil: »Palestinci budou pokračovat v odvážném odboji a bránit svá práva na posvátná místa.« Podle palestinských novinářů Izrael zasáhl i objekty využívané vojenským křídlem Hamásu, brigádami Kásam. Podle médií nikdo z občanů Pásma nebyl zraněn. Nový izraelský premiér Naftali Bennett v minulosti prohlásil, že izraelská vláda by neměla zápalné balony tolerovat a musí na ně odpovědět stejně, jako kdyby Hamás vypálil rakety.

Ilustrační FOTO - Pixabay

V úterý prošel Jeruzalémem pochod asi 5000 nacionalistických Izraelců. Pochod, který se každoročně pořádá v Den Jeruzaléma, se měl původně konat v květnu, ale kvůli rostoucímu napětí a střetům v Jeruzalémě byl odložen. Hamás zahájil kvůli událostem v Jeruzalémě v den předpokládaného konání pochodu, 10. května, a na základě izraelských provokací raketovou palbu na Izrael. Květnovým bojům předcházely mj. spory o vystěhování Arabů z Východního Jeruzaléma ve prospěch Židů. Následoval 11denní konflikt, který nepřežilo na 260 lidí, hlavně palestinských civilistů. O novém datu pochodu rozhodla ještě vláda Benjamina Netanjahua, přestože musela vědět, co vyvolá. Izrael před pochodem posílil Jeruzalém o 2000 policistů a rozmístil další baterie protivzdušné obrany i do blízkosti města. Někteří nacionalisté svými výkřiky během pochodu vyjadřovali touhu Palestince zabíjet. Při potyčkách bylo několik Palestinců zraněno. Vůdce Sjednocené arabské kandidátky (UAL) Mansúr Abbás, jehož strana se jako první arabské politické uskupení stala součástí izraelské vlády, pochod označil za nehoráznou provokaci. Podle něj je hlavním úmyslem účastníků zvýšit napětí. »Není pochyb, že cílem organizátorů pochodu je zpochybnit novou vládu a vyčerpávat ji v budoucnosti výbušnými akcemi. Chtějí nás vrátit do zbytečně vyhrocené situace, v níž budou ohroženy lidské životy, jak jsme to zažili v květnu,« uvedl Abbás. Podle něj měly úřady pochod zakázat.

Po květnových bojích s Izraelem Hamásu zásadně vzrostly preference. Z průzkumu, o němž napsala AP, plyne, že 53 % Palestinců si myslí, že »palestinský národ by měl zastupovat a vést« Hamás. Jen 14 % tázaných má názor, že tato role přísluší Fatahu předsedy samosprávy Mahmúda Abbáse. Hamás vládne Pásmu Gazy, Fatah ovládá Západní břeh Jordánu. V anketě palestinského výzkumného střediska pro politiku odpovídalo 1200 lidí z Pásma a Západního břehu. Chálid Šikákí, který středisko vede, výsledek označil za dramatickou změnu, ale připomenul, že podobný příklon k Hamásu se ukázal i dříve v době konfrontací s Izraelem, poté opadl. Přesvědčeno, že 11denní konflikt vyhrál Hamás, který bránil Jeruzalém a tamní posvátná místa, je 77 % Palestinců. Průzkum také ukázal klesající podporu pro Abbáse. Uškodilo mu hlavně, že v dubnu zrušil parlamentní volby. Měly se konat po 15 letech v květnu, ale Abbás hlasování odvolal. Zdůvodnil to sporem s Izraelem o volební právo Palestinců z Východního Jeruzaléma. Dvě třetiny Palestinců se zrušením voleb nesouhlasí.

(ava, čtk)