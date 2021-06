Ilustrační FOTO - Pixabay

Volit by mohli i lidé v karanténě

Lidé, kteří budou na podzim v karanténě kvůli koronaviru, si zřejmě také budou moci vybrat poslance v říjnových volbách. Sněmovna zákon, podle něhož voliči budou moci hlasovat do přenosné schránky nebo z auta na volebních stanovištích, poslala do závěrečného kola schvalování. K tomu by mělo dojít v pátek.

Místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) připomněl, že podle platných volebních zákonů jsou nařízená karanténa nebo izolace překážkou ve výkonu práva volit. Předloha tak má podle něj umožnit hlasování v podzimních sněmovních volbách osobám, které mají nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí COVID-19. »Oprávnění voliči budou moci využít zvláštní způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště, to znamená tzv. volební drive-in, hlasování při pobytovém zařízení, které bylo uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky,« uvedl Hamáček. Stejné opatření platilo i o loňských podzimních volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu.

Zákon bude využit v případě, bude-li v ČR kvůli COVID-19 k 15. září platit nadále pandemický stav, který chce opozice kvůli vývoji epidemie zrušit, případně pokud k uvedenému datu bude vyhlášen nouzový stav. V případě příznivého vývoje epidemické situace se zvláštní způsoby hlasování nepoužijí, dodal Hamáček.

Předloze chybí tzv. vypínač

Komunisté avizovali, že navrhovaný zákon nepodpoří. Vadí jim především to, že do zákona nebyl zakomponován tzv. vypínač. »To znamená moment, kdy – pokud bude trvat pandemie – tak bude spuštěn určitý spínač a budou volby běžet v režimu podobném, jako běžely volby do krajských zastupitelstev a Senátu. A pokud pandemie nebude, tak volby poběží normálně, podle klasického zákona o volbách do Sněmovny, nebude tady vyčleňována určitá skupina osob, a zaváděna určitá nerovnoprávnost ve volebním právu mezi občany ČR,« vysvětlil místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič.

Stanislav Grospič (KSČM).

»Tento zákon neodráží v podstatě standardní přístup k volebnímu právu a počítá předem s tím, že zde bude trvale vykazován tzv. pandemický stav,« uvedl poslanec. Připomněl, že mimořádného volebního oprávnění při loňských volbách využilo v průměru na jeden kraj zhruba 250 voličů.

Volný hrozí akcemi občanské neposlušnosti

Piráti navrhli využít zákona k zavedení korespondenční formy hlasování kvůli krajanům žijícím v zahraničí. »Myslím si, že není spravedlivé požadovat, aby naši krajané ohrožovali svoje zdraví a bezpečnost tím, že budou cestovat na mnoho set kilometrů vzdálené zastupitelské úřady, aby vykonali své volební právo osobně,« uvedl předseda klubu Jakub Michálek. Jejich návrh ale sněmovní ústavně-právní výbor nepodpořil.

Podporu předloze slíbili občanští demokraté. »Myslím, že je správnější, abychom věděli již před odjezdem na prázdniny, že kdyby došlo k dramatickému zhoršení situace, máme připravené stejné řešení, které bylo použito loni,« uvedl předseda ústavně-právního výboru Marek Benda. Zároveň potvrdil, že ODS bude navrhovat zrušení pandemického stavu.

Nezařazený poslanec Lubomír Volný mimo jiné požadoval uzákonit, aby volební komisaři nemuseli být očkovaní a ani nemuseli mít negativní test na COVID-19. Žádal také nepřetržitou elektronickou a policejní kontrolu hlasovacích schránek, neboť se obává manipulace z volebními lístky. »My vám nedovolíme bez boje unést tuto republiku a dostat ji do covidového pekla,« uvedl. V případě neschválení slíbil akce občanské neposlušnosti.

(jad)