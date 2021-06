Skandál. Či spíše zrada!

Za naprosto skandální považuje KSČM dohodu vlády s opozicí o vyloučení ruských a čínských firem z výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, coby součásti zákona o přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice. Znovu se ukázalo, jaké skutečné priority mají ANO a ČSSD s pravicovou opozicí nastavené. Zájmy občanů naší vlasti mezi ně nepatří. Nerozhoduje národní zájem, či zřetel ekonomický, kvalitativní a bezpečnostní, ale politicko-ekonomický, zejména USA či SRN.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik to na včerejší tiskové konferenci formuloval jasně. Cituji: »Pro nás je důležité, aby cena, za kterou to bude postaveno, nebyla přemrštěná a vyděračská jen proto, že někdo jiný, kdo by to byl schopen postavit levněji, se a priori odstaví nebo neosloví vůbec z nějakých politických důvodů. Nabízená cena bude samozřejmě růst, protože čím užší je výběr nabídek, tím má dodavatel lepší možnost vydírat cenou. Nejde o to, že bychom chtěli, aby elektrárnu stavěli pouze Rusové nebo pouze Číňané, jde o to, aby Česká republika na té zakázce neprodělala, aby dodavatel také nabídl práci našim firmám atd.«

Takto bylo předloženo i doprovodné usnesení našeho poslaneckého klubu, které však žel narazilo na koncentrovaný odpor vlády a opozice. Cituji: »Poslanecká sněmovna doporučuje Vládě ČR, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku v České republice vypsala otevřené mezinárodní výběrové řízení tak, aby zajistila co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu, která bude dbát na co možná nejvyšší zapojení českých subdodavatelů a v konečném výsledku stabilní a udržitelnou nízkou cenu energie pro obyvatele i národní hospodářství.«

Již zmiňovanou dohodu ANO a ČSSD s pravicovou opozicí, podporovanou Piráty, o vyloučení ruských a čínských firem považuje KSČM za zradu státních zájmů České republiky, za zradu na našich občanech. Jasně se ukázalo, že naši parlamentní demokracii nahradila trapná a nečistá hra vůči veřejnosti. Národní zájem byl nahrazen zájmem nadnárodních korporací, které si ochočily poslance zúčastněných stran, aby na úkor českého daňového poplatníka tvořily zisk západním firmám. Když totiž dojde tzv. na lámání chleba, všichni se postaví do jednoho šiku proti vlastní zemi. Na stranu globálních zájmů, kterým jsme povinováni.

Co si KSČM jen vyslechla od opozice urážek, jak tolerancí vlády drží Babiše u moci! Jenže ona se pravda ukáže vždy, až když jde do tuhého. A ukázala se i nyní – kdo, koho a proč podporuje.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM