Česká stafáž pro NATO-divadlo

Po vrcholném summitu Severoatlantické aliance jsme se dozvěděli, alespoň z České televize, že jde o »restart pro NATO«. V čem spočívá ten »restart«? V tom, že státy společenství přitvrdí proti Rusku a Číně? Prý expanzi obou zemí je třeba zastavit. Sice, pokud jde o nějakou expanzi, bychom spíše měli mluvit o světovládné snaze zemí, které se na summitu sešly. My ostatní však máme bez důkazů věřit těm shromážděným. Prý, řekl americký prezident Biden, »NATO zasáhne, pokud Rusko nepřestane se svými škodlivými aktivitami«. Jakými, chce se rozumný člověk zeptat, protože o aktivitách Aliance víme hodně a týkají se i nás, ale pokud jde o Rusko a potažmo Čínu? Co se rozumí těmi aktivitami?

A jsem u kauzy Vrbětice. Hra zvláštních služeb s informacemi a neověřitelnými tvrzeními se hodí. »Důvodné podezření«, kterému musíme věřit, protože poodhrnout list tajemství prý nelze. Nemáme »bezpečnostní prověrku«. A tak kdo nevěří, je proti nám. Je nepřítel. Stejně jako Rusko. Dva ruští agenti ve dvou akcích, jež dělí od sebe několik týdnů, dokázali nejen zničit muniční sklad, ale zároveň i otrávit ex-agenta Skripala daleko od Vrbětic? A co ještě udělali? Co si po letech Koudelkův úřad vymyslí, tedy ne on, ale jeho řídicí orgány, aby se svět ocitl na pokraji války? Proto se musím zeptat: Komu ta kauza slouží? Rusku nikoli. Číně, o níž se na summitu hovořilo také jako o nebezpečí, protože prý se příliš rozmáhá a prosazuje svou »hedvábnou stezku«, která je jen zástěrkou pro pronikání do okolního světa?

Kvůli kauze Vrbětice nám shromáždění šéfové členských států vyjádřili podporu. Šli však ještě dál. NATO je připraveno zakročit, nebo dokonce zakročí, záminka se už našla. Jen nepřišla chvíle, kdy se zakročí? Anebo jde o velkohubost pana Bidena a generálů NATO? Co to znamená? Že svět má být, usmyslí-li si to zvláštní služby, ten Deep State, stát ve státě, v zájmu velkokapitálu vtažen do dalšího vraždění? Jen proto, že Spojené státy chtějí být vůdcem světa? Jen bylo třeba záminky. Tu předhodil Koudelkův aparát. Následně se rozjela propaganda. Bez důkazů, bez argumentů. Protože ten, kdo nevěří, prý neuznává atlantické hodnoty a je nebezpečím pro demokracii.

Kam se má až dojít pro splnění světovládných cílů? Ví to sám Biden anebo jen Deep State? Hranice šílenství je posunuta a lze ji kdykoli překročit. Nedivím se Rusku a Číně, že zbrojí, že zkoušejí nové systémy obrany, protože NATO v čele se Spojenými státy je schopno všeho, stačí si připomenout Blairovu lež o chemických zbraních v Iráku a následnou pacifikaci země vojsky Aliance se statisíci mrtvými, konsolidovanou zemi Libyi, kterou dokázalo rozvrátit a dnes se potácí v bídě a zmaru, či stovky mrtvých v Srbsku po bombardování spojeneckými letadly. Kdo se pak bude omlouvat, když ČR zastoupená na zmíněném jednání Zemanem opět »restartovacímu divadlu« udělala stafáž?

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)