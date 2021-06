Naše země by měla zůstat česká

Uviděl jsem v televizi šot o jedné francouzské ženě, která si dovolila před časem se vyjádřit »nesprávně« o jakémsi postulátu islámu. Dnes jí, i když jde, jak řekl redaktor, koupit brambory, doprovází ochranka. Sama předpokládá, že to nebude do nekonečna a jednou jí nějaký muslimský fanatik stejně dožene. Nemyslím, že byla chytrou její kritika, zvláště ve vypjatých vztazích s muslimy ve Francii, ale nemohu přijmout řešení muslimských fanatiků.

Kolik je jich už v Evropě? Nikdo neví. Podle toho, co jsem četl, tak Německo je už přeislamizováno a podle propočtů novináře a politologa Theo Sarrazina, jenž se dlouhodobě v Německu islámské migraci věnuje, v roce 2050 bude v jeho zemi skoro dvacet procent muslimů a ve Švédsku dokonce jedna třetina. Přitom údajně asi čtyři procenta z nich jsou, podle odhadů německé policie, zradikalizována a čekají na svou příležitost.

V naší republice je to jinak. Nelegální přistěhovalce z východu zatím nepřijímáme. Bráníme se tlaku Unie, jež by nám chtěla vnutit alespoň část z nich. To je pozitivní. Jak jsem si však přečetl, ne všichni mají stejný názor. Strana Pirátů je ochotna být vstřícná, i když před letošními volbami poněkud zmírnila svou rétoriku ve prospěch případné imigrace. Stejně někteří lidovci – viz nápad paní Roithové – jsou ochotni se přidat. Nevím, zda si uvědomují, pokud by tuto sebevražednou tezi chtěli přijmout a prosadit, pakliže by se dostali do vlády, že vlastně tak kopou hrob nejen celému odkazu našich předků, ale i budoucnosti našich potomků, pro něž generace tuto zem budovaly a jíž se dokonce podařilo úsilím statisíců vlastenců dát znovu místo, které jí právem v Evropě náleží.

Sorosovská teorie o prostupnosti ras a vytváření tak člověka, jenž nebude »mít národ«, ale bude světoobčan, mě děsí. Už vyjádření pirátského europoslance Peksy, jenž se veřejně zbavil slova Čech a prohlásil o sobě, že je Evropan, by mělo pro voliče být varováním. Chybná rozhodnutí a neuváženosti postupů hlavně Babišova týmu v případě koronaviru, neměly by znamenat odklon od národní politiky a češství jako odkazu našich předků.

Chápu, že většina muslimů nepatří mezi radikály, kteří ohrožují životy nevěřících. Je mně jasné, že stejně bigotní může být katolík a řeckokatolík, stejně stoupenec Jehovy jako kalvinista. Poslední války v Evropě to dokázaly. Pro jedinou pravdu svého boha i tady umírali lidé ve válkách i v míru. Jenže v tomto století je pro nás pro všechny největší hrozbou bigotní islám, který chce si podřídit druhé – věřící v jiného boha či nevěřící vůbec – a ovládnout tak svět. Ne, to není fráze. To je skutečnost.

Tato zem, tedy naše vlast, patří nám a našim potomkům a nepřál bych si, aby v budoucnu pro podivnou teorii multikulturalismu přestala být česká, protože s islámem by přišlo nejen odnárodnění, ale i okleštění práv žen a nemuslimských národů, prostě myšlenkový středověk.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov