Jarmarečníci

Dostal se ke mně leták s velmi zajímavými cenami potravin. Koukám, co že je to za obchod, a ono, ejhle – je to předvolební leták SPD! A nejen leták, je to lákající akce na jarmarky, které prý s českými zemědělci pořádá právě již zmíněná strana.

Za prvé, netušila jsem, že politické strany jako takové mohou obchodovat s potravinami. Ale třeba má na to Okamura nějakou právnickou kličku.

Za druhé, na letáku není uveden původ potravin. Počítám, že SPD bude mít tedy své, snad české dodavatele, zvláště má-li jít o český jarmark, a tedy české potraviny.

Co mě ale zaráží nejvíc, jsou avizované ceny. Tyto ceny, které občas zahlédneme i na letácích obchodů, jsou totiž v dnešní době jasně dumpingové, které mají povětšinou nalákat zákazníky do obchodů na jednu hodně levnou výhodnou věc s tím, že zákazník si zde jistě nakoupí i spoustu věcí za méně výhodné ceny. Navíc v obchodech jsou produkty za tyto zde uvedené ceny většinou dovozové a béčkové kvality (možná ještě mnohem horší, než B).

SPD ale tvrdí, že to jsou ty ideální ceny, které chce opět vrátit do obchodů. Musím říct, že já jako farmářka z leknutí, která si k našemu zvěřinci letos přikoupila 15 slepic na vajíčka, na cenu 1,99 za vejce jen valím oči. Ač jedu nejjednodušším způsobem – jen pšenice, zbytky, velká zahrada, vezmu-li pořizovací cenu slepic, cenu pšenice, podestýlky a vydělím to jejich nosností, jsem na necelých třech korunách za vejce. Ale není v tom krmná směs, kterou holky v halách potřebují, voda, elektřina a hlavně v tom není má práce a jakýkoliv zisk. Pokud chce dnešní zemědělec dodávat na trh kvalitní vejce a uživit se tím, nemůže reálně cena klesnout pod tři, spíše čtyři koruny. Vzhledem ke zdražení vody, energií, pohonných hmot atd.

Podobné je to s dalšími chuťovkami. Párky za 49,90 za kilo? Z jakého masa asi budou? Mléko za 11,90? Pamatuji si, že už před šesti lety zemědělci upozorňovali, že cena 11 korun je minimum pro výkup, aby se udrželi na trhu. A dnes?

A brambory za 4,60, cibule za 6,90 a jablka za 9,90? Moc by mě zajímalo, kdo je ochotný SPD toto dodávat, protože žádný zemědělec za tyto ceny není schopen vůbec existovat. Copak Okamura si neváží práce v zemědělství? Nechce kvalitu za ceny, které budou snesitelné, ale zároveň udržitelné?

Na letáku samozřejmě nechybí hláška: »Co Babiš a spol. zničili, SPD opět napraví.« Vážené SPD, za toto nemůže ani Babiš, ani spol. kolem něj a Agrofertu. Za to mohou nadnárodní společnosti vlastnící většinu českých obchodů, které určují ceny. A EU se svými dotacemi do zemědělství na západ od nás a odběrem u nás. Každopádně o kvalitě potravin na letáku, ale i předvolebních slibů a vůbec mozkových pochodů členů SPD, mám velmi, velmi velké pochybnosti…

Helena KOČOVÁ