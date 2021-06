Důl Turów. FOTO - Wikimedia commons

Cílem jednání o Turówu je dohoda

Česko chce minimalizovat či zcela omezit negativní dopady těžby v polském hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic na české území. Týká se to reálných obav o ztrátu pitné vody, pokles podzemních vod, zvýšení hluku a prašnosti, popřípadě otřesů a sedání terénu zejména v Libereckém kraji.

Řekl to po úvodním jednání s protějšky z polské vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Cílem je dohoda, ne soud, shodli se s polským ministrem klimatu a životního prostředí Michalem Kurtykou.

Brabec uvedl, že stanovisko polské strany je známé – těžba uhlí v dole Turów je pro Polsko důležitá z hlediska energetického zajištění i zaměstnanosti. Na druhou stranu ale ČR žádá Polsko, aby vzalo v úvahu to, že pokračující těžba má negativní dopady na životní prostředí v ČR. »Logicky jako vláda České republiky hájíme zájmy českých občanů,« uvedl Brabec. Doplnil, že cílem žaloby nebylo zastavení těžby v Turówě navždy, to ani nelze, protože by šlo o zasahování do energetického mixu Polska.

Polsko uhlí potřebuje

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu. Soud EU v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale oznámil, že Polsko nařízení nedodrží, neboť by pro jeho zemi mělo velmi negativní důsledky.

Česko proto požádalo Soudní dvůr EU, aby Polsku udělil pokutu pět milionů eur (asi 127,3 milionu korun) za každý den, kdy bude pokračovat těžba. Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martin Smolek sdělil, že Polsko dostalo lhůtu do 22. června, aby se k návrhu pokuty vyjádřilo.

Česko také do Polska v pondělí odeslalo návrh mezivládní dohody, o které začaly jednat expertní skupiny obou zemí. Měla by obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či posílení vodního zdroje Uhelná, na což je Česko připraveno žádat 40 až 50 milionů eur (1,02 až 1,27 miliardy korun).

Brabec opět upozornil na to, že ve smlouvě nejsou zahrnuty pouze finanční kompenzace. Odmítl je nazývat výpalným. Kromě konkrétní částky jde i o zajištění funkčnosti těsnicí stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku vody z českého území, nebo o stavbu zemního valu, který by měl minimalizovat dopady z hlediska zvýšené prašnosti a hluku, zmínil. Brabec nevyloučil to, že i po tomto týdnu mohou následovat jednání o dohodě, zároveň by ji pak podle něj měla schválit vláda.

Sladit zájmy obou stran

»Spojuje nás vůle dospět k dlouhodobé bilaterální dohodě,« řekl Kurtyka. Na obou stranách hranice jsou doly, obě země vědí jak o pozitivních vlivech na energetickou bezpečnost a zaměstnanost, tak o negativním působení na životní prostředí. »Musíme najít nějaký soulad, jak sladit legitimní zájmy polské i české strany. Nejen na úrovni zemí, ale především na úrovni lidí žijících v regionech,« dodal.

Česko podle Brabce uvažuje o zpětvzetí žaloby, avšak musejí být splněny praktické i legislativní záležitosti. »Zpětvzetím žaloby by to neskončilo. Cílem je dlouhodobá dohoda na vzájemném fungování našich zemí v příhraniční oblasti i při pokračování těžby,« řekl ministr. Uvedl, že o Turówu obě země jednaly několik let, dosud se ale nedokázaly shodnout. Domnívá se, že k dohodě je blíže než kdy dříve.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů.

(ng)