Ilustrační FOTO - Haló noviny

Opatrné hodnocení summitu pod znaménkem plus

Summit prezidentů Ruska a Spojených států byl úspěšný, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury Interfax. »Od samého začátku jsme varovali před přehnanými očekáváními. Ale nyní mohu říci, především na základě zhodnocení samotného prezidenta, že proběhl spíše se znaménkem plus,« řekl rádiu Echo Moskvy Peskov.

Podle kremelského mluvčího bylo středeční setkání Vladimira Putina a Joea Bidena v Ženevě úspěšné zejména z toho hlediska, že »lídři měli možnost přímo přednést svá stanoviska, více či méně pochopit, kde mohou spolupracovat a kde v současné době spolupráce nebude fungovat kvůli kvůli kategorickým rozporům v názorech«.

Peskov rovněž vyzdvihnul jako plus společné prohlášení obou státníků po setkání. Biden s Putinem v komuniké uvedli, že i v dobách zvýšeného napětí mezi svými zeměmi jsou schopni spolupracovat na dosažení společných cílů. Vyzdvihli v něm letošní prodloužení dohody nazývané nový START, jejímž cílem je regulovat arzenál jaderných zbraní na obou stranách.

Podle Peskova se Biden s Putinem na summitu rovněž shodli, že je zapotřebí co nejdříve začít jednat o nových úmluvách o kontrole jaderných zbraní. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v rozhovoru s listem Kommersant uvedl, že první bilaterální jednání je otázka spíše týdnů, a nikoliv měsíců.

Kreml podle agentury Reuters varoval, že vstup Ukrajiny do NATO je pro Moskvu nepřijatelný. »Je to něco, co velmi pozorně sledujeme a je to pro nás skutečně červená čára,« nechal se slyšet Peskov v rádiu Echo Moskvy. Mluvčí ruského prezidenta dále uvedl, že rozdílná stanoviska na summitu přetrvala například v otázce Běloruska nebo role Severoatlantické aliance, podotkla agentura Interfax.

Pozitivní Biden

Americká média povětšinou ocenila realismus prezidenta Joea Bidena při setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Biden vycházel z mítinku s Putinem pozitivně naladěn a označil jej za dobrý a pozitivní. List The Washington Post nicméně varuje před pastí, do níž podle něj padli čtyři Bidenovi předchůdci. Ti po setkání s Putinem často hovořili o vzájemné shodě a naději na zlepšení vztahů obou jaderných velmocí. »Není důvod se domnívat, že se výsledek (summitu) bude lišit od předchozích pokusů o spolupráci s Putinem,« píše v názorovém sloupku redakční rada listu.fdnes

Reportér listu The New York Times Michael Shear tvrdí, jiný americký prezident by byl frustrovaný či dokonce rozčilený již po Putinově tiskové konferenci. Ruská hlava státu při ní svým prý již tradičním způsobem obrátila veškerou Bidenovu kritiku proti samotným USA, ať už šlo o kybernetické útoky, porušování lidských práv či vojenské aktivity na Ukrajině. I tak však americký prezident před novináři působil optimisticky a trval na tom, že setkání bylo přínosné. Biden podle Reuters dával jasně najevo, že Rusko již není rovnocenným soupeřem USA, které svou strategickou pozornost stále více zaměřují na Čínu a celou oblast Dálného východu. »Rusko se nyní nachází ve velmi, velmi těžké pozici,« řekl Biden před nástupem do letadla směřujícího zpět do Washingtonu. »Zoufale se snaží zůstat zásadní velmocí,« dodal na otázku, proč by Rusko mělo chtít s USA spolupracovat.

(čtk)