Štafetový běh na památku Lidických a Ležáckých

V sobotu a neděli se koná již 32. ročník štafetového běhu Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky k uctění památky obětí lidické a ležácké tragédie. Letos je tomu 79 let, co byly obě obce vyhlazeny německými nacisty. Doběh štafety je koncipován přímo na zahájení pietního aktu v Ležákách v neděli dopoledne.

Letošní ročník je věnován památce nedávno zesnulé Marie Šupíkové, »lidického dítěte« a pamětnice vyvraždění Lidic, která jako první navazovala stuhu na lidickou růži při startu 1. ročníku běhu v roce 1977. »Běžci z celé republiky tehdy začali uctívat kvalitními sportovními výkony tragický osud obyvatel obou obcí i jejich hrdinství v období heydrichiády,« připomněl Haló novinách organizátor a bývalý aktivní sportovec Jan Rýdlo. První ročníky se běhaly po pěti letech (1977 a 1982 se běželo z Lidic do Ležáků) na kulatá výročí, v roce 1987 se běželo z Ležáků do Lidic a od roku 1992 se začalo běhat každoročně s pravidelným střídáním místa doběhu. »Štafeta získávala stále větší ohlas, záštitu postupně přebírali naši prezidenti a ostatní ústavní činitelé, sportovní záštitu má již mnoho let světová atletická legenda Jarmila Kratochvílová,« informoval Rýdlo.

Z Ravensbrücku i Dukly

Štafeta postupně přidávala i další místa tragédií a hrdinských činů druhé světové války – Javoříčko, Tršice, Terezín. V roce 2012 se dokonce uskutečnil start v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück, který připomněl statečnost sedmi lidických žen, které při likvidaci tábora Ravensbrück uprchly a přes ještě válčící Německo dorazily do Nového Boru. Na trati přes 700 km dlouhé se střídali cyklisté a běžci. Nejdelší trasu 820 km urazila štafeta z Dukly – přes Banskou Bystrici, Javoříčko, Ležáky do Lidic – při svém 27. ročníku k uctění památky všech hrdinů 70. výročí vítězství ve druhé světové válce.

V rámci štafet se vystřídaly desítky běžců i cyklistů napříč generacemi, pravidelně také startovali běžci Slovenska. Běhají otcové a dnes již jejich synové. Zapojeny jsou i skupiny žáků ZŠ – tradičně rozbíhají štafetu z Javoříčka a celá akce je tak spojením kvalitních sportovních výkonů s tragickými událostmi historie našeho národa v období druhé světové války.

Akce musela být poprvé přerušena v loňském roce v důsledku pandemie COVID-19 a organizátoři z JR Running sport pevně věří, že letošní ročník již proběhne bez velkých omezení. »Budeme rádi, když přijdete povzbudit běžce na letošní zhruba 175 kilometrů dlouhé trati,« vyzývá Rýdlo.

Start v Kladně

Běh začíná v sobotu 19. června v Kladně ve 20.20 hodin u sochy Lidické ženy a na to zhruba po čtvrthodině naváže ostrý start běžců s cyklistickým doprovodem. Lidicemi štafeta proběhne ve 21.15 hodin, aby ve 23.30 hodin ukončila první část slavnostního běhu u Staroměstské radnice v Praze.

V neděli 20. června bude běh odstartován u Památníku běžců v Běchovicích už v 0.45 hodin. Dle přesného časového běhu se podle harmonogramu proběhne řadou měst a obcí s doběhem a vázáním stuh v Ležákách. Se sportovci se veřejnost na pietním aktu setká po doběhu v 9.45 hodin, na což naváže v 10 hodin pietní akt v Ležákách. Je tomu vždy za účasti starostů některých měst a obcí, politiků a významných sportovních osobností. Na pietním místě sportovci položí štafetu a kytice.

Navazování stuh

Organizátoři zvou spoluobčany z obcí a měst na trase štafetového běhu k účasti, štafeta probíhá Újezdem nad Lesy, Úvaly, Českým Brodem, Kolínem, Čáslaví, Žleby, Ronovem nad Doubravou, Třemošnicí, Sečí, Bojanovem, Nasavrky, Miřeticemi, Včelákovem, kde mohou zástupci samospráv navazovat na štafetu symbolické stuhy. »Tak jako v minulých letech mohou občané v tichosti v hezké atmosféře pospolitosti sledovat tuto sportovní událost s nedozírným významem paměti národa, zejména pro mladou generaci,« zdůraznil Rýdlo. Na druhý den pokračující štafety organizátoři proto doporučují vzít si s sebou na okraje silnic štafetového běhu lampiony.

Odstartování běhu předchází v sobotu od 16 hodin beseda v Lidické galerii s ředitelem Památníku Lidice Eduardem Stehlíkem a badatelkou, jež pořádá pochody ve stopách pochodů smrti lidických žen, Milenou Městeckou.

Záštity

Nad štafetou přijali záštitu prezident republiky Miloš Zeman, první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, ministr kultury Lubomír Zaorálek, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a policejní prezident Jan Švejdar.

