Operace »Děti« aneb Zázraky se dějí

Na webu Politikus.ru byl 2. června u příležitosti Mezinárodního dne dětí publikován text novinářky Galiny Akimovové o ojedinělé operaci vedoucí k záchraně 3225 smolenských dětí během druhé světové války. Autorce o ní vyprávěla dnes již zesnulá sousedka, tehdy patnáctiletá dívka.

Autorka v úvodu článku připomíná Mezinárodní den dětí (v ruské verzi Mezinárodní den ochrany dětí), také Celosvětový den dítěte (oslavuje se 20. listopadu), Mezinárodní den nevinných dětí – obětí agrese (slaví se 4. června) a Den ochrany dětí Afriky (slaví se 16. června).

Podotýká také, že se málo ví o dětech, které přežily hrůzy druhé světové války. Operaci, podle níž nese její text název, nezná prakticky nikdo, ona sama se o ní dozvěděla pouhou náhodou. Jedním z takových dětí byla její sousedka, vdova, jejíž manžel – letec zahynul v Afghánistánu, také výborná kuchařka. Autorka se s ní spřátelila a ona ji požádala, aby za ni zapálila v kostele svíčku svaté Matroně (Matrjoně), své zachránkyni. Za rok ji požádala o totéž, a proto se chtěla paní Akimovová dozvědět více. Babička řekla, že byla jedním z více než tří tisíc dětí, které vyvedly tři ženy přes smolenská blata z nacisty okupovaného území v létě roku 1942.

Hrdinkami tři mladé ženy

Jedná se o pravděpodobně nejrozsáhlejší operaci v dějinách světa i druhé světové války.

Dvousetkilometrový pochod smolenskými lesy a močály zorganizovaly pro vyhladovělé, zesláblé a na takovou hrůzu nepřipravené děti tři mladé ženy: dvě učitelky (jedna byla těhotná) a zdravotní sestra.

Zesnulá sousedka Galiny Akimovové byla vedoucí oddílu a měla na starosti dvě desítky dětí, nejen hladových a vysílených, také trpících nesmírnou žízní, protože nacisté otrávili všechny studně, ba i řeku Gobzu »mrtvolným jedem«, neboť do ní úmyslně shazovali těla obětí a vlévali do zdrojů vody pesticidy. Děti mohly pít pouze vodu z lesních pramenů.

Autorka také připomíná, že rok po začátku války existovalo ve Smolenské oblasti dobře organizované, efektivní a jednotné partyzánské hnutí. Němci ovšem na partyzánské akce odpovídali s nebývalou krutostí, vypalovali celé vesnice, vesničany posílali na nucené práce aj.

V roce 1942 velitel partyzánských oddílů Nikifor Koljada, známý spíše jako Batja, prosadil u vrchního velení plán záchrany dětí a mládeže před smrtí či nucenými pracemi jejich odesláním do týlu. Tento úkol »z říše snů« byl svěřen učitelce obecní školy města Basy – Matrjoně Volské, učitelce Barboře Poljakovové a zdravotní sestře Jekatěrině Gromovové. Všem bylo přibližně 25 let. Věk dětí se nezjišťoval, některé snad byly i šestileté.

Tisíce dětí na pochodu

Takže se 22. července 1942 na návsi vesnice Jelisejeviči, kterou obsadili partyzáni, sešlo ne méně než 2000 dětí, které sem v noci potajmu dopravili jejich rodiče a příbuzní z nejrůznějších okolních vesnic i městeček.

Děti rozdělili do oddílů po 40 až 50. Určili spojky. Vpředu šla velitelka Matrjona Volská s nejstaršími dětmi, potom Poljakovová s mladšími a kolonu uzavírala Gromovová s nejmenšími.

Šly ve dne; v noci se děti schovávaly v lese a Matrjona prozkoumávala dalších 20–25 kilometrů cesty, zda není zaminovaná, zda tam nejsou fašisté. Vracela se ráno a vedla kolonu dále. Několik týdnů prakticky nespala, nebo dvě až tři hodiny denně.

Krátce po začátku operace partyzáni zjistili, že Němci o koloně vědí a číhají na ni na jedné »polňačce«. Museli změnit trasu, zamířit hlouběji do lesa a jít přes močály a polomy. Spolu s nimi podnikalo cestu také několik vesnických koní, kteří nesli věci a zásoby.

Děti jedly ovšem všechno – syrové houby, trávu, starším dětem se občas něco podařilo ulovit, např. zajíčka. Všechny ovšem trpěly nevolností, starší dívky začaly předčasně menstruovat a Matrjona, přestože těhotná, chodila s oteklýma nohama na rozvědku.

Přes všechny obtíže v každé vesnici neobsazené Němci přibývaly další děti, které s vírou v zázrak přiváželi potajmu z mnoho kilometrů vzdálených vesnic, jen aby je »předali Matrjoně«. A zázrak se stal! Z koní přežil pouze jeden, ale děti – hladové, zapáchající, špinavé a vysílené, ty nejslabší nesli nejstarší na zádech – došly do města Toropec, tehdy již osvobozeného. Umístili je do bývalé školy a polozničeného klubu a vojáci, kteří odtud odjížděli na frontu, se s nimi dělili o své příděly. Pátého srpna 1942 přijel vlak se 60 vagóny.

Přijali je v Gorkém

Původně smolenské děti plánovali evakuovat za Ural. Ale Matrjona Volská si uvědomila, že by tuto cestu nepřežily, a tak začala rozesílat telegramy do různých měst s dotazem, zda jsou schopna děti přijmout.

Město Gorké odpovědělo kladně: Jsme připraveni přijmout všechny děti. Jak bylo zmíněno v úvodu textu, bylo jich 3225! I všechny zachránkyně přežily válku. Jedna umřela brzy, Matrjona Volská porodila celkem čtyři děti a pracovala dále jako učitelka. Její muž se také vrátil z války. Matrjona zemřela v roce 1978, aniž by kdokoliv tušil, jaký hrdinský čin vykonala. Zesnulá sousedka Galiny Akimovové si s ní dopisovala, potom se provdala, odstěhovala se do jiného města a spojení se přerušilo. Ale až do své smrti za ni zapalovala svíčku.

Převzato z https://politikus.ru/articles/136253-operaciya-deti.html

Text přeložila a upravila z originálu Alena MIKULÁŠKOVÁ

