Ilustrační FOTO - Pixabay

Němci pro letošek ubrali z optimismu

Prestižní institut Ifo zhoršil výhled růstu německé ekonomiky na letošní rok na 3,3 procenta, zatímco ve své březnové prognóze počítal s růstem o 3,7 %. Výhled hrubého domácího produktu (HDP) na příští rok institut naopak zlepšil, a to na 4,3 % z březnové prognózy 3,2 %.

Za zhoršením výhledu pro letošek jsou zejména potíže v dodavatelských řetězcích, které brzdí výrobu. »Oživení, které je díky opětovnému otevírání ekonomiky samo o sobě silné, vázne o trochu víc, než jsme se domnívali na jaře,« uvedl ekonom institutu Timo Wollmershäuser.

Německé automobilky Daimler a Volkswagen v úterý uvedly, že v některých svých závodech musejí zkrátit pracovní dobu. Zdůvodnily to právě nedostatkem některých dílů, v poslední době zejména polovodičů.

Jak se ekonomika zotavuje z pandemie a zároveň se kvůli potížím v dodavatelských řetězcích nedostává mikročipů, stavebního dříví a dalších materiálů, zvyšují se ceny. Ifo proto očekává, že inflace v Německu letos vystoupí na 2,6 %, než se v příštím roce zmírní na 1,9 %. Loni dosáhla 0,6 %.

Silné zotavení pravděpodobně zvýší domácí poptávku a s ní i dovoz, který by měl podle předpokladů institutu letos i příští rok překonat objem vývozu. To by mělo přispět ke snížení vysokého přebytku běžného účtu na 5,8 % výkonu ekonomiky v letošním roce a na 4,9 % v roce příštím. Přebytek by se tak dostal po mnoha letech pod šestiprocentní strop, jak to doporučuje Evropská unie.

Německo má největší ekonomiku v Evropě, na které je závislí i řada českých firem. Prognóza růstu HDP, s kterou nyní Ifo u Německa počítá, je méně optimistická než prognóza německé centrální banky. Ta počítá pro letošek s růstem o 3,7 % a napřesrok o 5,2 %. Ifo na rozdíl od centrální banky předpokládá, že výdaje domácností k růstu přispějí méně. Mnoho lidí totiž nebude ochotných utratit velkou část peněz naspořených za pandemie, domnívá se Wollmershäuser.

(ici)