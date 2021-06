Stojí lidský život méně než majetek?

Mnozí si pamatují televizní ságu rodů Nedobylů a Bornů. Tehdy, za Rakouska-Uherska, spadl rozestavěný činžák a zasypal zedníky. To bylo 19. století. Dnes jsme skoro o dvě století dál, ale situace se opakuje. Pouze s tím rozdílem, že stačí jít vynést koš. Snoubenka si musí dodnes trhat vlasy při pomyšlení, že jí chlap vynesl odpadky a už se nevrátil. Pro něčí šlendrián a pohrdání odpovědností. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nestál zmařený lidský život ani za to, aby vynesl nepodmíněný rozsudek. Mluvčí soudu uvedla, že sedm osob bylo uznáno vinnými přečinem obecného ohrožení z nedbalosti. Původně byli obžalovaní i z nedbalostního ohrožení s následkem smrti. V tom je ale soud neshledal vinnými. Divná to doba. Mrtvola leží pod cihlami, ale soud je neshledá vinnými za zmařený lidský život.

Takže v České republice, v době vyspělé kapitalistické liberální společnosti, je lidský život méně než majetek?!? Soudům trvalo tři roky, než případ rozhodly – zatím nepravomocně. A rok podmínky na dva a půl roku mi přijde jako výsměch! Spadlo to proboha na lidi! Jeden z nich měl život sotva v polovině a musel umřít! Opět se vracíme do 19. století, kdy v televizní sáze Sňatky z rozumu také spadl dům na dělníky a majitel byl pomalu chudák, že mu to spadlo? Doufám, že odvolací soud dospěje k jinému rozsudku. Snad dříve než za tři roky.

Nejhorší na celé věci je fakt, že majitelé domu odmítli zanedbání péče o svůj dům. Opak však tvrdil znalecký posudek. Navíc se nejednalo o dům, ale o ruinu jedné ze zdí. Podle jednoho z obžalovaných, architekta Tomáše Prouzy, byla zeď v dobrém stavu. Trochu mi to připomíná případ ve Studénce, kde bylo osm mrtvých, ale odpovědnost kapitalistický soud nenašel. Stavební inženýr v důchodu Miroslav Prokop, další z obžalovaných, také nepřevzal odpovědnost. Jak je vidět, samí vzdělaní lidé. Bohužel v dnešní době jim jejich bývalá alma mater nemůže vzít ani diplom. Nikdo totiž za nic nemůže. Možná za vše může ten mrtvý, který šel vynést odpadky. Ten je vinen!

Pro srovnání k rychlosti a nezávislému soudnímu řízení můžeme uvést repliku, že kdyby se jednalo o platy soudců, tak v pondělí by přišla žaloba a v pátek už soudce, jistě odpovědně, ještě s mastnou bradou po obědě rozhodl!

Zdeněk MILATA, zastupitel města Milovice (KSČM)