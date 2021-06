Kdopak asi bude vítězem?

Schůzka Putin – Biden poněkud překvapila naše antirusisty. A tak, když Česká televize zpovídala pana exvelvyslance Koláře st., nevěděl, co říct. Mlžil. Nemohl přece říci, že oba prezidenti si přece jen v něčem rozuměli, či se alespoň pochopili. V následném komentáři velvyslanec Kmoníček nám sdělil to, co vlastně bylo nesporným faktem. Zjednoduším jeho slova: Rusko je jako velmoc zase zpátky. To je ovšem pro pana Koláře rozčilující. Přitom je to prostě fakt, který nemůže změnit ani prefabrikovaná kauza Vrbětice či dokonce neustále vyslovovaná problematika nedodržování »lidských práv« v Rusku. O těch se ostatně zmínil na své tiskové konferenci i prezident Biden. Pro mne až nesměle zdůraznil, aby novinářští vlci mohli být spokojeni, že přece Spojené státy tuto problematiku nemohly nechat stranou.

Později na podobnou otázku prezident Putin reagoval slovy o nedodržování ruských zákonů a tedy i o soudní dohře. To se ostatně týkalo právě Navalného. Jen ještě připomněl např. americkou věznici Guantánamo, kde bez rozsudku jsou stále vězněni zajatci a bomby z amerických letadel, které dokázaly zlikvidovat i průvod svatebčanů v Afghánistánu.

Jinak jsme se dověděli o dalších pozitivních krocích, což jistě panu Kolářovi muselo způsobit vrásky. Oba státníci nejen dokázali, že i v době zvýšeného napětí umějí spolu jednat a že jsou schopni spolupracovat »na dosažení sdílených cílů«, ale dokázali i to, že konečně se do Moskvy a do Washingtonu vrátí velvyslanci, že oba státy společně půjdou proti těm, kteří ohrožují kyberútoky chod hospodářství či politická dění, že mají zájem nejen na prodloužení dohody o arzenálu jaderných zbraní, ale i na jednání o dalších odzbrojovacích opatřeních, o ochranu ovzduší, atd., atd.

Dokonce přijali společné prohlášení, ač ještě před schůzkou se možnost takového kroku popírala. Takže výsledkem nebyla jen výměna dárků, ale mnohahodinové jednání, v němž dokonce byly »zapomenuty« invektivy, především ta Bidenova, o tom, že »Putin je zabiják« a že »za to zaplatí«. Pokud jde o tato slova, Vladimir Putin i na své tiskové konferenci byl nad věcí a nenechal se vtáhnout do diskuse.

Ve stejné době naši antirusisté prosadili v Poslanecké sněmovně vyřazení Ruska a Číny z tendru o postavení dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Je před volbami, pravicová většina společně se sociálními demokraty prosadila své. Jde tak vlastně o světový unikát. Parlament v kapitalistické zemi zakazuje zákonem vyřadit toho, jenž nabízí výhodnější podmínky, z hospodářské soutěže. Strach z následné štvanice a výsledků voleb nedovolil i těm poslancům, kteří vědí, že vlastně tím schválili budoucí prudké zdražení energie, nedovolil hlasovat jinak.

Tak na jedné straně nadějné jednání na nejvyšší světové úrovni, na druhé »čecháčkovské velikášství«, kdy mravenec se pustil do medvěda domnívaje se, že vyhraje. Kdo myslíte, že bude vítězem?

Jaroslav KOJZAR