Co to zase znělo z éteru?

Co to zase znělo z éteru? K výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty zařadil rozhlas pořad věnovaný lidickému odkazu. Zadání bylo zřejmé: »Víme všechno o lidickém odkazu? Jméno obce bylo mnohokrát zneužito«. V první části zazněly zajímavé ukázky a historik Vojtěch Kyncl poutavě přiblížil okolnosti, které svedly do Lidic gestapo a předurčily tragický osud všech jejich obyvatel. Bezprostředně po konci války se pozornost veřejnosti obrátila na vybudování nových Lidic, aby mohly pokračovat ve svém životě přeživší lidické ženy a děti, pokračoval Kyncl. Škoda, že se nezmínil také o zapojení mládežníků do výstavby nových Lidic. Velkou organizovanou brigádou byla Stavba mládeže, kterou pořádala tehdejší mládežnická organizace. Dokonce v roce 1947, kdy se v Praze konal první světový festival mládeže a studentstva, pomáhali při budování nové vesnice i zahraniční účastníci festivalu. Kdyby žil pamětník František Kovanda, mohl by o tomto vyprávět hodiny.

Pořad však měl ve své druhé části větší kazy. Historik Kyncl oprášil svou teorii, že »jedna z lidických žen, která shodou okolností přežila tragédii, se stala udavačkou ještě před vypálením Lidic a svou blízkou spoluobčanku udala na četnické stanici, že je židovského původu a má být deportována«. Kolem toho se řeklo již mnohé. Především se ozvali jiní historici, kteří tomuto tvrzení oponují, že nejsou k dispozici nezvratné důkazy. Proč to tedy znovu znělo z éteru?

Fascinace únorem 1948, která je vlastní části novinářské obce, zavedla řeč také na to, zdali sehrál roli ve vnímání Lidic tento dějinný zvrat. Podle Kyncla jednoznačně ano. Cestou z Ravensbrücku do Prahy měly lidické ženy »vedle sebe« Antonína Zápotockého, pozdějšího prezidenta ČSR, a Václava Noska z Kladna, »dalšího komunistického pohlavára«, a to prý vytvořilo »podhoubí třídního využití lidického odkazu«, ba zneužití.

Jaké tedy zneužití? Například nabídka vyřazeného tanku s nápisem »Lidice«, se kterým bojovali naši tankisté na východní frontě, historické obci Lidice. Tank byl poničen v bojích o Duklu. »Je to paradox, že tank nesl jméno Lidice?« ptala se záhadně moderátorka a na absurdní otázku mohla následovat jen absurdní odpověď. Je absurdní, že jméno Lidice bylo tolik a tak často spojeno s vojenskou nebo zbrojní aktivitou Československa, odpověděl Kyncl. Obchodní loď Lidice prý vezla kamsi na své palubě náboje a zbraně. Jako by loď za to mohla! Bylo přece poctou, že se československá námořní loď (ano, měli jsme námořní loďstvo, Československou námořní plavbu, která zmizela ve víru divoké privatizace) pojmenovala Lidice!

A ještě k tanku: Nápis »Lidice« na tanku, který se pral s fašisty, dodával sílu našim vojákům ve spravedlivém boji – i ve jménu Lidických! Vojáci bojovali za osvobození od fašismu s oprávněným hněvem, který měli ve svých srdcích i za to, jaký masakr způsobili Němci na nevinném lidickém obyvatelstvu. Proto není divné, že někdo v 50. letech tento vyřazený bojový tank nabídl obci jako možný výstavní exponát.

Panu historikovi vadí i akce proti znovuvyzbrojení bundeswehru, a to dokonce atomovými zbraněmi. To mělo být z pohledu Lidických absurdní, děl Kyncl, protože se na území Československa takové zbraně nacházely. (Vážně? A kdy rozmístili Američané své zbraně v Německu?)

Nádherná ukázka, jak si někdo plete dojmy s pojmy. Znovuvyzbrojení německé armády v 50. i dalších letech bylo logicky celosvětovou veřejností vnímáno jako velké nebezpečí, když víme, jaké zločiny německé zbraně způsobily jen pár let předtím. Solidní historik studuje historické události v kontextu dané doby, ne jinak.

Monika HOŘENÍ