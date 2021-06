Ilustrační FOTO - Pixabay

Právo bránit se zbraní bude v Ústavě

Podle očekávání Sněmovna včera schválila ústavní zakotvení práva, bránit sebe i jiné se zbraní podle podmínek stanovených zákonem. Loni jí toto doplnění Listiny základních práv a svobod předložil Senát. Změna je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci EU.

Souhlas s novelou nyní ještě musí stvrdit horní parlamentní komora.

Listina základních práv a svobod má podle předlohy nově obsahovat ustanovení, že »právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon«. Ústavní změna podle navrhovatelů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem; posílí také pozici ČR při projednávání dalších unijních regulací. »Přehnaná regulace legálně držených zbraní nemá žádný smysl a vede k nárůstu nelegálně držených zbraní,« uvedla předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

Novelu podpořilo 141 ze 159 přítomných poslanců, 15 členů dolní komory zejména z řad Pirátů a KDU-ČSL se hlasování zdrželo. Proti byli pouze Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD) a Jan Čižinský z klubu KDU-ČSL. Pro doplnění listiny byla třeba ústavní většina nejméně 120 hlasů.

Komunisté svoji podporu novele avizovali už při jejím předložení. Bylo to poté, co Senát odmítl ústavní novelu, která měla zakotvit právo držet zbraň za účelem ochrany a obrany státu, předloženou poslanci ČSSD, ANO, KSČM a ODS. Stínový ministr vnitra KSČM, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček byl přesvědčen, že poslanecký návrh byl daleko lepší, nicméně vyslovil podporu i senátorské iniciativě. »Poté, co Senát odmítl poslanecký návrh ústavního zákona o bezpečnosti ČR, jsme rádi, že se našla skupina senátorů, kterým není tato věc lhostejná,« řekl našemu listu.

Senátní novela vychází z petice, kterou podepsalo 102 000 lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici unijního opatření poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující.

Klouzavý mandát má podporu Sněmovny

Nejmenším potřebným počtem 120 hlasů ze 157 přítomných poslanců Sněmovna včera schválila také novelu Ústavy, která zavádí klouzavý mandát. Členové vlády by tak do budoucna mohli dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli angažmá v kabinetu. Novelu připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a hnutí ANO. Kritici z řad ČSSD, KSČM či ODS se obávali toho, že se ještě zvýší absence ministrů na jednání.

»Návrh svojí konstrukcí a svým obsahem neřeší úpravu institutu tzv. klouzavého mandátu, ale pouze rozšiřuje taxativní výčet důvodů, pro které mandát poslance zaniká,« uvedl již dříve předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Varoval, že změna přinese řadu problémů a nebude řešit to, co si od ní předkladatelé slibují. Uvedl také, že úprava bude mít dopad na státní rozpočet. »Rozpočet Sněmovny je vždy stavěn na 200 poslanců bez ohledu na to, zda některý z nich bude ministrem, či nikoliv,« dodal Grospič.

Občanští a sociální demokraté spolu s komunisty patřili mezi 36 poslanců, kteří se hlasování o ústavní změně zdrželi. Proti přijetí byl pouze Václav Klaus (Trikolóra).

Dolní komora přijala také související změnu jednacího řádu, která má stanovit pravidla pro nastupování náhradníků za poslance, kteří by se mandátu vzdali na dobu členství ve vládě.

Novely mají zachovat možnost být členem vlády i poslancem. Poslanec, který nastoupí do ministerského kabinetu, by se svého postu ve Sněmovně mohl vzdát buď oznámením na schůzi dolní komory, nebo doručením notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. Stejné formy už platí pro vzdání se poslaneckého mandátu.

Náhradník za člena vlády by se stal zastupujícím poslancem se všemi právy a povinnostmi běžného člena dolní komory. Byl by členem sněmovních výborů a komisí, což člen vlády být jako poslanec nemůže, a měl by mít právo vystupovat a hlasovat.

Normy nyní posoudí Senát.

(jad)