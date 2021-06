Bernd Posselt. FOTO - Wikimedia commons

Ódy na Hermana od Posselta

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) na červencovém sjezdu v Mnichově udělí bývalému českému ministrovi kultury Danielu Hermanovi nejvyšší vyznamenání, kterým je Evropská cena Karla IV. Oznámilo to krajanské sdružení, které zastupuje zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků.

Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt v prohlášení označil Hermana za člověka, který pomáhá ostatní spojovat a usmiřovat. Nejvyšší představitel sudetských Němců Posselt uvedl, že Herman je mimořádným křesťanským stavitelem mostů a usmiřovatelem.

»Je to významná cena, jejíž laureáti jdou napříč politickým spektrem. Je to o stavění mostů, o kultuře připomínání, kterou jsem se vždy snažil uplatňovat,« řekl Herman. Doplnil, že s cenou byl v kontaktu nejblíže v roce 2019, kdy pronesl laudatio na tehdejší laureátku, bývalou předsedkyni Ústřední rady Židů v Německu Charlotte Knoblochovou: »Bylo to velmi symbolické a vypovídalo to o tom, kde dnes vzájemné vztahy jsou - v tom, komu se cenu rozhodli udělit, v tom, že ona ji přijala, i v tom, že oslovili mě jako potomka židovských předků, abych laudatio pronesl.«

Herman navštívil sudetoněmecký sjezd v roce 2016 jako první člen české vlády. V tehdejším projevu, ve kterém sudetské Němce pozdravil oslovením milí krajané, připomněl nacistické zločiny i násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Za svou cestu na sjezd a vystoupení byl kritizován mnohými politiky.

Sjezdu se Herman zúčastnil také právě v roce 2019, který byl kvůli pandemii nemoci COVID-19 zatím poslední.

Nejvyšší sudetoněmecké ocenění, které nese název po českém králi a římském císaři Karlu IV., je propůjčováno za zvláštní přínos k porozumění mezi národy střední Evropy. Cena se uděluje každoročně od roku 1985, kdy ji dostal někdejší československý generál a exilový politik Lev Prchala. Cenu dostali v minulosti například vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn, narozený v Čechách, německý exprezident Karl Carstens, někdejší bavorští premiéři Edmund Stoiber a Horst Seehofer, německo-český politik Milan Horáček, český publicista Petr Uhl nebo pamětník holokaustu, novojičínský rodák Max Mannheimer.

Letos se sudetští Němci sejdou v náhradním termínu od 16. do 18. července. Své sjezdy SL pořádá vždy o letnicích, loni a také letos to ale kvůli koronaviru nebylo možné.

(mh)