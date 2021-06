Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Demokrat Putin

Ruský prezident Vladimir Putin vetoval návrh přísnějšího zákona o odpovědnosti novinářů za citování nepravdivých zpráv.

Šéf Kremlu zamítl pozměňovací návrh a poslal ho poslancům zpět k novému projednání, uvedl server RBK. Mluvčí Kremlu později sdělil, že Putin má otázky k některým částem zákona, neprozradil však, co přesně mu vadí, podotkl list Kommersant. ČTK upozorňuje, že hlava státu uplatnila právo veta při podepisování zákonů poprvé za pět let, za posledních 10 let vetoval tři zákony.

V současné době v Rusku platí zákon, podle nějž redakce, šéfredaktor a novinář nezodpovídají za publikaci nepravdivých, nezákonných nebo pomlouvačných informací, pokud jde o doslovnou reprodukci z jiných médií, která mohou být identifikována a za porušení zákona stíhána, píše RBK. Novela navrhovala zpřísnění zákona tak, aby nesla odpovědnost i redakce, která nepřesné informace převzala a citovala.

