I »studený mír« je lepší než »horká válka«

VV ÚV KSČM přijal i druhé stanovisko k aktuální mezinárodně-politické situaci. Přinášíme ho v plném znění.

Uplynulé dny byly naplněny celou řadou významných mezinárodních událostí. Dominovala jim první návštěva nově zvoleného prezidenta Spojených států Joe Bidena v Evropě. Kromě návštěvy Velké Británie a setkání s královnou a premiérem se zúčastnil i summitu hlav států G7, summitu NATO a setkání na nejvyšší úrovni s lídry členských zemí EU. Na závěr se uskutečnil summit Bidena s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem.

Stručně shrnuto, americký prezident přijel do Evropy sešikovat své evropské a zámořské spojence k tažení proti Rusku a Číně, byť proti každému z nich z jiných důvodů. Rusko svou údajnou rozpínavostí zvyšuje napětí na hranicích NATO a Čína svou ekonomickou expanzí ohrožuje zájmy Spojených států a Západu a jejich domnělou dominanci ve světě. Toto vše obaleno do obvyklé mantry ochrany lidských práv a demokracie. Tomu odpovídají i přijaté dokumenty z těchto setkání. Řinčení zbraněmi na summitu NATO a požadavky na další zvyšování vojenských rozpočtů pouze dokreslují smutný obrázek zpátečnického vnímání světového dění.

Je to marný pokus, pomocí vyhrůžek, obchodního nátlaku, sankcí a vojenské síly prodloužit život zcela vyčerpaného systému, vycházejícího z neokolonializmu a agresivní expanze. Ani zmínka o ochotě k jednáním o snižování mezinárodního napětí, kolektivní bezpečnosti pro všechny jako jediné cesty k dosažení míru a mezinárodní spolupráce při řešení velkých výzev, kterým lidstvo čelí. KSČM naopak pozitivně hodnotí setkání Putina s Bidenem, a to nehledě na jeho skromné výsledky. Vnímá to jako malé světlo na konci dlouhého temného tunelu, které může pomoci otevřít cestu k postupnému zlepšování situace ve světě. Protože i »studený mír« je lepší než »horká válka«.

VV ÚV KSČM, 18. 6. 2021