Nadechnou se v Mariánkách

Jednadvacátého června u příležitosti Mezinárodního dne jógy již posedmé pořádají v Mariánských Lázních The Art of Living Foundation a Spolek Švihák v parku u Kolonády Ferdinandova pramene ukázkovou lekci jógy.

Jak vysvětlila Gabriela Voldřichová, právě před sedmi lety si vybrala Mariánské Lázně pro oslavu jógy, protože sem ráda pravidelně jezdila a byla okouzlena krásou přírody, unikátní atmosférou a čistým vzduchem.

Její lekce jógy se stala jednou z nejpopulárnějších akcí města pro jeho občany a turisty, které baví jóga a cvičení v nádherném a klidném prostředí. Na Mezinárodní den jógy se milovníkům ásan dostane ukázkové hodiny Hatha jógy, včetně efektivních dechových technik. Celý program bude zakončen společnou meditací.

Letošní lekce bude více zaměřena na Pranayamu, tedy práci s dechem. Pozornost věnovaná správnému dýchání je nejen v józe, ale i v běžném životě velice důležitá. Když cvičíme v harmonii s naším dechem, dosáhneme lepšího průchodu energie v těle, což má i ozdravující účinek. Dechové techniky nám pomáhají tohoto efektu dosáhnout snadněji.

Již 40 let se v rámci Art Of Living pořádají meditační a dechové workshopy, jež vyloženě cílí na práci s dechem. Tyto speciální dechové techniky používají určitý dechový rytmus pro odbourání nahromaděného stresu v těle. Když harmonizujeme dech, harmonizujeme všechny buňky v těle, což nám dodá neuvěřitelně blahodárnou energii a člověk se pak cítí dobře, je šťastnější a lépe funguje. Tyto kurzy nemají, až na malé zdravotní výjimky, žádné omezení. Od 18 let věku se jich mohou zúčastnit všichni zájemci. A doporučujeme je doslova všem.

Cvičení začne v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Celý program bude zakončen společnou meditací. Poté si budou moci učastníci pochutnat na občerstvení zajištěném hotelem SwissHouse.

(za)

FOTO – KIS Mariánské Lázně