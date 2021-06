Rozhovor Haló novin s Drahomírem Machaněm, bývalým československým horolezcem a nositelem medaile starosty města Turnova

Vždy si vzpomenu s úctou na umučené kamarády horolezce

V Mašově, což je v současnosti část města Turnova, se na bývalé návsi nachází kaple Navštívení Panny Marie z roku 1892. Na její venkovní zdi je kovová tabulka s nápisem, že 7. května 1945 zde bylo Němci drženo 86 občanů jako rukojmí. Vy jste prožil tuto historii na vlastní kůži, viďte...

Ano, já jsem byl jedním z těch rukojmích.

Nedávno jsem po desítkách let šel kolem a pohled na tuto prostou oznamovací větu na poněkud ponuré tabuli ve mně oživil vzpomínky na událost starou již 76 roků. Jsem asi jedním z posledních dosud žijících osob, které na samém konci války na vlastní kůži zažily tuto událost. Jsem si jist, že i u všech ostatních účastníků tehdejšího dění na mašovské návsi zůstaly v paměti nesmazatelně silné stopy po celý život, tak jako ve mně.

Čím se Mašov vyznačoval, jak významná to byla obec?

Před válkou i během okupace byl Mašov s přilehlými osadami jednou z největších obcí turnovského okresu. Měli jsme vlastní trojtřídní obecnou školu již od roku 1885, kampeličku, čtyři pěkné hospody, přičemž tři z nich měly velké sály pro sportovní aktivity Sokola a DTJ, hasičský sbor od roku 1884, výborný a velmi aktivní ochotnický spolek, nedaleko hrad Valdštejn s tradičními a vyhlášenými poutěmi, unikátní vyhlídku Hlavatici, fořtovnu na Pelešanech a dvě hájovny na Konicích a na Bukovině, stromy s jedlými kaštany na Konicích, celostátně uznávaného virtuóza na housle Karla Strožeho. Několik desítek rodin mělo bohatou tradici v broušení drahokamů i polodrahokamů, a tak jsme na svoji obec byli náležitě hrdí. Chlubili jsme se i tím, že se u nás v roce 1940 natočil film Muzikantská Liduška podle povídky K. V. Raise.

Druhá světová válka obec poznamenala celkem devíti oběťmi na životech. Josef Tajmr byl v roce 1944 zastřelen na Pankráci, učitelka Loutchanová zemřela v Osvětimi v roce 1943, Jaroslav Votrubec zemřel také ve věznici, při leteckých náletech v Německu zahynul Standa Tovara a při zákopových pracích můj nejlepší kamarád Ladislav Junek ve svém teprve šestnáctém roce života. Čtyři občané Mašova zahynuli v květnových událostech roku 1945.

Zatímco oběti první světové války, lidé, kteří položili životy za císaře pána, mají před mašovskou školou pamětní desku se jmény, tak na mrtvé z druhé světové války se nějak pozapomnělo.

Jak je to možné?

To nevím. A to procházel Mašovem také pochod smrti. S událostmi rukojmích ze 7. května 1945 u náveské kaple souvisí nezapomenutelný pochod smrti asi 3000 vězňů-koncentráčníků Mašovem na přelomu února a března 1945.

Trosky na smrt zbídačelých vězňů, kteří se pod hlavněmi německých samopalů doslova proploužili vsí, zanechaly v občanech Mašova otřesné vzpomínky. Byli při tom i mrtví z fyzického vyčerpaní, i zastřelení při pokusech o útěk z transportu. Matně si vzpomínám na zastřeleného vězně, který se snažil schovat do statku pana Pařízka.

Byli však mezi nimi i šťastnější, kterým se z pochodu smrti podařilo utéci a ukrýt se ve valdštejnských lesích. Chodili jsme již tehdy, jako 15–16letí kluci, lézt po skalách, a tak jsme brzy zjistili, že skupina asi osmi vězňů je schovaná ve skalách u Holubova statku - dnes známého jako Kopicův statek. Pamatuji, že mezi nimi byli Rusové, asi dva Slováci z potlačeného Slovenského národního povstání a rumunský lékař.

Přesto, že to bylo životu velice nebezpečné, našli se v obci lidé, kteří se nebáli a těmto – jak jsme říkali – partyzánům zajišťovali potravu. Domnívám se, že rozhodující osobou pro zásobování skupiny byl můj strýc, holič Oldřich Šimek. Pomáhali mu Vratislav Hrůša, Milouš Hlubůček a Jedlánek. Jsem hrdý na to, že spolu s kamarádem Zdeňkem Melicharem jsme také účinkovali jako »nosiči« bandasek polévky a jiného proviantu od manželky místního řezníka paní Vejdovské. Měli jsme domluvený signál pro styk s partyzány na kamenném mostku u Kopicova statku. Uprchlí vězni nás však nikdy do svého příbytku nepustili.

A jak to bylo s tím, že jste se vy jako chlapec spolu s dalšími muži stal rukojmím německých nacistů?

To mělo svůj širší úvod.

Asi v polovině dubna 1945 přijeli na vlastních vozech do Mašova takzvaní národní hosté. Byli to němečtí uprchlíci ze Slezska před postupující Rudou armádou. Z úřední moci se ubytovali v tělocvičně u Severů na návsi. Byli to staří lidé, ženy a děti, ale měli na svoji ochranu zbraně. O tom se dozvěděli přirozeně v lese ukrytí partyzáni a ve spolupráci s některými našimi občany tyto národní hosty odzbrojili. Ukořistěné zbraně se pak staly základem pro ilegální protiněmeckou aktivitu na samém konci války. Dopomohly pak mimo jiné v prvních květnových dnech i k odzbrojení německého lazaretu v Sedmihorkách.

V ranních hodinách 7. května se od Jičína přes Turnov přesouvala silně ozbrojená pancéřová divize SS generála Schörnera. Mašovští uprchlíci ze Slezska se chopili příležitosti a upozornili velitele divize, že jim Češi z Mašova vzali čtyři samopaly a šest loveckých pušek. Stížnost nalezla okamžitě odezvu a několik pancéřových pásových vozů bylo posláno do Mašova.

Esesmani, notně posílení alkoholem z vyloupených turnovských obchodů, vyhnali všechny muže z domů u hlavní silnice vedoucí přes Mašov na Všeň a z domů kolem návsi. Před pásovým vozidlem s těžkým kulometem jsme s mým otcem a několika sousedy byli s rukama nad hlavou hnáni na náves a postaveni čelem ke zdi kapličky. Zcela opilý esesman s černou páskou přes oko nám německy a také trochu lámanou češtinou sdělil, že když do sedmi hodin nebudou vráceny zbraně národních hostů, tak že budeme zastřeleni, jak se stalo v Lidicích. Několikrát opakoval, že jsme »das tschechische Gesindel« (pakáž), protože je »aus Reichenberg« a dobře nás zná. Namířili na nás kulomety a každou chvíli nám oznamovali, kolik hodin a minut života nám zbývá.

Bylo mně 16 roků a život jsem měl před sebou. Stál jsem obličejem ke zdi kaple, ruce opřené o zeď. Mluvit jsme nesměli, ale malíčkem jsem se dotýkal tatínkovy ruky. Byli jsme si v této chvíli s otcem bližší než kdykoliv dříve.

Co se vám v těchto děsivých hodinách, kdy váš život visel na vlásku, honilo hlavou?

Do hlavy mně přicházely stále opakovaně pouze dvě zcela navzájem nesouvislé myšlenky. Uvažoval jsem, jak nejlépe proběhnout kolem obrněného transportéru za kamennou zídku na hranicích zahrady pana Fotra za našimi zády v případě, že Němci začnou do nás střílet. Druhou myšlenkou byl pocit ohromné lítosti, že silné kožené lyžařské boty, které jsem měl na nohou, již po mně, až zahynu, nedostane můj mladší bratr Miloslav.

Opilá jednooká obsluha kulometu na transportéru zvyšovala naši nervovou vypjatost neustálým vyhlašováním zbylého času našeho života v minutách. Při tom jsme slyšeli stále silnější dunění a dělostřelecké výstřely. Jak dlouho jsme tam stáli, nedovedu odhadnout. Najednou nám přikázali přemístit se do hasičské zbrojnice, která měla u zdí několik barelů z benzinem nebo naftou. Němci zavřeli vrata a my jsme čekali. Někdo zašeptal, že nás upálí zaživa. Atmosféra dosahovala fatálního bodu. Dunění výbuchů dělostřeleckých šrapnelů se zdánlivě přibližovalo.

Za nějaký čas, který opět neumím odhadnout, otevřel vrata od neštovic poďobaný Slovák, kterému jsme nosili jídlo ke Kopicům, v ruce držel nějakou zbraň a sdělil, že jsme svobodní. Bylo s ním několik našich mladších spoluobčanů z vesnice. Náves před kapličkou již byla zcela prázdná, tedy bez uprchlíků z východního Slezska a bez jednotky SS zbraní.

Pocítili jsme nesmírné uvolnění a rychle s tatínkem běželi domů, kde maminka s tetou a starou babičkou čekaly ve smrtelném strachu. Právě prožitá mimořádná událost dala vznik nové panice, že se Němci do Mašova vracejí. Proto jsme společně se sousedy okamžitě odešli do Kacanov a celou noc na 8. květen jsme přečkali v lese v údolíčku pod Pohoří. Naše babička Marie měla tak nemocné nohy a nebyla schopna vlastní chůze, takže jsme ji vezli na malém vozíku na svážení trávy pro králíky.

Naštěstí poté pro nás již přišly jenom chvíle a dny ohromné radosti z osvobození a příchodu Rudé armády.

Překotný sled událostí a dosud nepoznané euforie, která vládla v těchto květnových dnech osvobození republiky, způsobily, že jsme ani nezjišťovali, jaký byl průběh a důvod změny chování esesmanů ztrestat rukojmí a urychleně odjet z Mašova.

A kdo vás tedy zachránil?

Až později jsme se dozvěděli, že to byly ženy z okolí návsi, které účinkovaly jako spojky a duchapřítomně od partyzánů v lese někde za Hlavaticí »německým hostům« přinesly a vrátily nějaké zbraně. Nesporně ale také rozhodujícím důvodem byl spěch německé jednotky, co nejrychleji odjet před od Liberce postupujícími osvobozujícími vojsky. Tuto verzi potvrzuje i stále přítomná silná dělostřelecká kulisa během celé události.

Mimořádná situace tehdejší doby pochopitelně vyvolávala i mimořádné emoce obyvatel. Radost z dosažené svobody se dodatečně prolínala, zejména u starší generace, s dosti ostrou kritikou mladých spoluobčanů za »předčasné« odzbrojení německých uprchlíků. Několik občanů bylo obviňováno, že ukvapeným jednáním mohli způsobit ohromnou tragédii obce. Každá válka přináší kruté oběti, některé skutečně zapříčiněné sice s nadšením, ale chybnou organizací. Mohlo tomu tak být i v květnových dnech 1945 v Mašově.

Po dlouhých diskusích a celkovém zhodnocení odporu vůči okupantům koncem války byli vyznamenáni medailí Bojovník Českého ráje tito občané Mašova: Václav Černý, lesník z Pelešan, Jaroslav Sedlák z Pelešan, Oldřich Šimek z Mašova, Vratislav Hrůša z Mašova, Josef Plch z Mašova, Miloslav Hlubůček z Mašova, hoteliér Navrátil ze Sedmihorek a Pranšpergl, správce statku Hořensko.

Od oněch událostí uběhly již dvě třetiny celého století. Dnes chodí po mašovské návsi kolem tabule s prostým sdělením o tom, co se tady dělo 7. května 1945, již třetí generace potomků tehdejších rukojmí.

Za tu dobu se toho tolik změnilo.

Ano, mnoho se od těch dob změnilo. Mašov již dávno není samostatnou obcí a stal se součástí města Turnova, které zase ztratilo statut okresního sídla. Dřívější mašovské prašné cesty se staly pojmenovanými ulicemi, krásná stráň pod Černými skalami a Hlavaticí až do Pelešan, jakož i Markův kout a pozemky nad hlavní silnicí U křížku, včetně námi kluky tehdy milované Orlovy zahrady, se změnily ve vilková sídliště. Mašovská škola se stala součástí turnovského základního školství a obsazení jejích tříd pomáhají zajišťovat Kacanovy a další okolní obce.

Vzpomínky na konkrétní minulost obce v druhé světové válce se vytrácejí. Věřím, že snad aspoň občasný pohled na tabulku na mašovské kapličce kolemjdoucím připomene, že i tady probíhala válka.

Věnoval jste se horolezectví, k čemuž vás dozajista Turnovsko a jeho skalní města inspirovaly. Poznal jste antifašistu-horolezce Josefa Smítka (1919-1945)?

Ano, a také další horolezce, kteří se za války zapojili do levicového protinacistického odboje.

Víte, bylo nás pět kluků z Mašova a Pelešan ve veku 13-14 let - já, Jiří Koucký, Jaroslav Kysela, Zdeněk Melichar a Bohouš Svatoš. Měli jsme klub Mladého hlasatele. Naše aktivity směřovaly do prostředí skal mezi Valdštejnem a Hrubou Skálou. Nejprve jsme hledali dobrodružství, a postupně jsme po vzoru starších horolezců začali lézt na skalní věže. Když jsme v létě roku 1944 chtěli ve skalách přespat v předem vyhlédnuté jeskyni na Slunečné, bylo tam obsazeno. Byli jsme velice překvapeni, my i osazenstvo tohoto bivaku, kterým byli právě Josef Smítko (také Smítka – pozn. aut.), Bohouš Habr a jeden z bratru Chlumů. Měli jsme pochopitelně k těmto starším a již známým horolezcům náležitou úctu, a protože byli velice hladoví, ihned zlikvidovali naše zásoby jídla.

Mezi vámi ale byl věkový rozdíl deseti let.

Ano, a přesto tam na Slunečné a poté v našem náhradním bivaku pod Cikánem vzniklo naše přátelství. Dozvěděli jsme se, že se všichni hoši ukrývají před totálním nasazením v Říši. Skutečnost, že byli též zapojeni do protinacistického odboje, nám neprozradili. Nevěděli jsme ani, že Josef Smítko měl již za sebou útěk z Německa a že byl před šesti týdny zatčen protektorátní policií na nádraží v Praze a utekl z výslechu ze 4. poschodí světlíkem záchodu. Dobře jsme však od něho několikrát slyšeli, že pro německé lumpy pracovat nebude.

Josef Smítko nás potom v dalších válečných měsících zasvěcoval do tajů pískovcového lezení a stal se naším idolem. Byli jsme hrdí na to, že v sobě můžeme ukrývat tajemství o vzdoru našich kamarádů proti německé okupaci.

Když jsme zdolali na tehdejší dobu relativně obtížné a známé hruboskalské výstupy na Kapelníka, Podmokelskou, Taktovku a další skály, stal se zejména Josef Smítko naším konzultantem, rádcem i kritikem. Vštípil nám zásady čistého lezení.

Josef Smítko zřejmě nebyl příliš opatrný v dodržování konspirativních zásad, často se objevoval v Turnově, a dokonce byl spatřen i při návštěvě kina v Železném Brodě. Přes varování přátel byli postupně ve vánočním období 1944 během několika dní jednak v Turnově, jednak v hruboskalských lesích zatčeni Karel Chlum, Josef Smítko, Václav Chlum, Vladimír Procházka a s nimi i relativně utajený, také horolezec, německý antifašista Přemek Schwarzbach.

Byli jsme pochopitelně z této skutečnosti velice smutní, zvláště pak, když dorazila zpráva o jejich věznění v Malé pevnosti v Terezíně. Teprve po osvobození jsme se dozvěděli, že Smítko, oba bratři Chlumové i Schwarzbach byli v Terezíně 27. března 1945 zastřeleni.

Patří Josef Smítko mezi naše významné horolezce?

Jistě. Jako horolezec se nesmazatelně zapsal do historie pískovcového lezení mnoha velice obtížnými výstupy jako například Kourová cesta na Daliborku, spára na Rakev v Příhrazích, cesty na Kukačku, Samotáře, Dominův Kámen a mnoho dalších. Byl průkopníkem tzv. čistého lezení po pískovcových skalách. Zajistil po německých lezcích všechny skály bezpečnými technickými pomůckami, zmapoval a rozpracoval prvního horolezeckého průvodce po Hruboskalsku.

Josefa Smítku, přes jeho krátký život – byl zastřelen, když mu bylo 26 let, je nutno zařadit mezi významné turnovské osobnosti. Jako absolvent průmyslovky a vlastenec se v době ohrožení státu stal vůbec nejmladším mužem v ČSR, který získal pilotní diplom v akci »1000 pilotů republice«.

Kdo byli bratři Chlumové?

Bratři Chlumové byli také vynikající pískovcoví lezci. Dodnes jako klasické a velice populární mezi horolezci zůstaly Chlumova cesta na Dominův Kámen a zejména první česká cesta na Taktovku a mnoho jiných.

Václav a Karel pocházeli z velice chudé rodiny, jejíž obživou byl po mnoho roků sběr a prodej lesních plodů. Ve válce se aktivně zapojili do levicového protinacistického odboje na Turnovsku. Před zatčením spolu se Schwarzbachem, Smítkou, Vodhánělem a dalšími připravovali závažnou sabotáž, vykolejení vlaku u sychrovského tunelu.

Pokaždé si na tyto umučené kamarády s úctou vzpomenu, když jdeme kolem Kořenského pramene ve Skaláku, kam si do štěrbiny v pískovcovém podstavci Josef, Vašek a Karel vzájemně předávali zprávy. Byli to velice tvrdí, ale skvělí hoši, na něž mohou být všichni Turnovští, a nejen oni, hrdi. Od roku 1942 si dali za úkol sabotovat, se vztyčenou hlavou, práci pro nacisty, a také ve sportovních výkonech ve skalách na Hruboskalsku, Klokočí a Příhrazích dokázat, že Češi jsou stejně kvalitní horolezci jako ti němečtí před válkou.

Je někde zmínka o Josefu Smítkovi a dalších horolezcích-antifašistech, myslím v nějakém muzeu v Českém ráji?

V knize »Semilsko v boji za svobodu« (Oldřich Rydal, Český svaz protifašistických bojovníků za svobodu, Semily 1985) na straně 87: »Koncem roku 1944 vznikla na Turnovsku také odbojová skupina mladých horolezců, která připravovala sabotážní akce na Železnobrodsku. Byla to skupina mladých komunistů. Následkem jejich nezkušeností v ilegální činnosti došlo k prozrazení. V lednu 1945 byli z této skupiny zatčeni bratři Václav a Karel Chlumové, dále Josef Smítka, Břeněk Schwarzbach a Vladimír Procházka. S nimi byl zatčen Jaroslav Volejník, který patřil do skupiny horolezců již dříve. Bratři Chlumové, Josef Smítka a Schwarzbach byli usvědčeni z komunistické činnosti a koncem března 1945 v Terezíně popraveni.«

V Muzeu Českého ráje v Turnově je zajisté řada dokladů o odbojové aktivitě za války. V tomto muzeu byla v roce 2019 otevřena stálá expozice o horolezectví. Je to jediné místo v Česku, kde se v muzeu o tomto druhu sportu píše. Doporučuji vašim čtenářům toto zajímavé muzeum a horolezeckou expozici navštívit.

Jak dlouho jste lezl po skalách? Jaké jsou největší vaše sportovní úspěchy?

Skály a hory se prolínají celým mým životem. Skalák na Hruboskalsku je součástí katastru Mašova, kde jsem se narodil. S organizovaným lezením jsem začal ve válce, když mi bylo 13 roků. Dostal jsem se do vynikající party starších kamarádů se stejnými zájmy, z nichž největší vliv na mě, jak po lezecké stránce, tak i ve filozofickém náhledu na svět, měl právě Josef Smítka. Po válce technická úroveň turnovských horolezců natolik vzrostla, že v prvním národním horolezeckém družstvu ČSR byla téměř celá čtvrtina členů právě z této oblasti. Podařilo se i mně se do této skvělé party dostat a v letech 1948–53 jsem se stal reprezentantem i já.

Ze začátku byly cílem našeho lezení pískovcové skály, od roku 1946 již Vysoké Tatry na Slovensku. Tam se mi podařilo zdolat většinu dosud vylezených nejtěžších cest.

Od roku 1953 jsem intenzivně doháněl studia, zakládal rodinu a dával přednost své profesi v zahraničím obchodě. Přitom jsem však při každé příležitosti jezdil do hor, lyžoval a lezl na hory v různých místech. Mám nezapomenutelné zážitky zejména z Kavkazu, Ťan-šanu a Pamíru. Podařilo se mi v období, kdy jsem již překročil padesátku, navštívit Ačiktaš, Fortambek i Jazgulem-dara v nejvyšším pohoří SSSR.

Monika HOŘENÍ