Čert aby se v nich vyznal…!

Jsou dva, na první pohled byste je od sebe nerozeznali, oba jsou fantastičtí sportovci a vždycky si najdou čas na pomoc těm, kteří to potřebují. Řeč je o nejznámějších českých dvojčatech, Davidovi a Tomášovi Svobodových. Oba jsou tváře spolku Alsa, který pomáhá pacientům s ALS neboli amyotrofickou laterální sklerózou, na kterou lékaři zatím nenašli lék. Alsa již šestým rokem připravuje charitativní kalendář. Ten letošní se fotil ve Winternitzově vile na Praze 5 a autorkou snímků je známá česká fotografka Alžběta Jungrová.

Vedle bratrů Svobodových se v kalendáři objevili i Linda Bartošová, Pavel Batěk, David Kraus, Táňa Medvecká s pacientem Martinem Přecechtělem, Dana Morávková, Kateřina Pechová a Peter Pecha, Daniela Písařovicová, Jana Plodková s pacientem Tomášem Hrubým a Ondřej Ruml.

Sport jako životní styl

David a Tomáš Svobodovi jsou úspěšní sportovci. Jeden sbírá tituly mistra světa ve vytrvalostních vícebojích, druhý přinesl domů zlatou medaili v moderním pětiboji z olympiády v Londýně. Sport pro ně není honem za trofejemi, ale životní styl. V současné době připravují speciální základní školu pro talentované sportovce, pro které je mnohdy složité skloubit dobré vzdělání a sport na profesionální úrovni. Přestože jsou oba zaměstnáni svými projekty, a ještě se musí udržovat v kondici, o jaké se mnohým smrtelníkům ani nesnilo, mají čas pomáhat i jinde.

Se spolkem Alsa, který jako jediný v Čechách poskytuje komplexní péči a poradenství pro pacienty s ALS a jejich rodiny, spolupracují už řadu let. »Už je to dlouho, ale myslím, že naše spolupráce s Alsou začala přijetím pozvánky na focení charitativního kalendáře. Před pár lety do party přibyl i brácha Tomáš, se kterým se pravidelně účastníme Prague City Swimu, závodu na podporu pacientů s ALS,« vzpomíná olympionik David Svoboda. »Letos nám Alžběta Jungrová udělala společnou fotku do kalendáře ve Winternitzově vile. Na focení už jsme oba dost zvyklí, Alžběta nám navíc vytvářela skvělou, pohodovou atmosféru,« dodal David.

Oba bratři sportují odmalička bezmála každý den a oba mají magisterský titul na FTVS UK, proto si dobře uvědomují, jak důležitý pohyb pro člověka je. Pacienti, kteří onemocní amyotrofickou laterální sklerózou, pomalu, plíživě přicházejí o schopnost ovládat své svaly. »Pohyb je základní životní potřebou každého z nás, nejen pro sportovce. ALS je vážné pro všechny bez ohledu na věk nebo profesi. Snažíme se pomáhat, dokud to jde. Člověk nikdy neví, kdy se ocitne v roli toho, kdo bude potřebovat pomoct a bude odkázán na pomoc druhých,« vysvětlil Tomáš Svoboda, bratr zlatého medailisty.

»Problém«, který neřeší

Na fotkách pro charitativní kalendář na rok 2022 jsou bratři Svobodovi spolu. Zeptali jsme se, jestli nemají nějaký tip, jak je od sebe rozpoznat. »Sami tenhle ‚problém‘ neřešíme, takže vám nemám co poradit. Pochopitelně si připadáme velmi rozdílní,« smál se David Svoboda.

(mac)

FOTO - archiv Alsa z. s.