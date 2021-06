Lolipopz – fenomén současnosti

Ellie, Nikki, Nikča a Pája - dohromady hudební fenomén současné doby Lollipopz. Čtyři bláznivé holky, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Daly se dohromady v září 2015, poprvé se ukázaly světu v lednu 2016 s písničkou Lízátková párty, ale od té doby už mají na svém kontě dvě CD, několik videoklipů, řadu vyprodaných koncertů a mají vlastní kanál na YouTube s více než 150 tisíci odběrateli. A tak tu máme rozhovor s pravděpodobně nejmladšími interpretkami v historii naší sobotní přílohy, ale o to populárnějšími, a to nejen mezi dětmi a teenagery, ale i mezi jejich rodiči a prarodiči…

Kdo vlastně vymyslel název kapely? A jak moc máte rády lízátka a sladké vůbec?

Nikki: Jméno nám vymyslel náš manažer Kája. Prý seděl u stolu, na kterém měl velkou krabici s lízátky a jak se na ní tak koukal, napadlo ho Lollipops, z čehož se potom stalo Lollipopz.

Ellie: Ale už je to spíš taková legenda, on sám si to prý pořádně nepamatuje.

Nikki: A jestli máme rádi lízátka? Milujeme je! V autě máme velký stojan s lízátky, ze kterého si každou cestu na koncert nebo na natáčení bereme lízátka. A fanoušci nám často dávají lízátka jako dárek.

Pája: I všechno ostatní sladké milujeme. Jako třeba čokoládu, zmrzlinu a tak.

Jak spolu vycházíte? Jste i nejlepší kamarádky?

Nikča: Určitě jsme nejlepší kamarádky!

Ellie: Nedovedu si představit, že bychom nebyly. Jsme spolu pořád, a kdybychom se neměly rády, tak by nás to, co děláme, nebavilo.

Pája: Důkazem je, že jsme spolu, i když nemusíme být. Spíme u sebe, chodíme ven, děláme si narozeninové oslavy, prostě jsme spolu pořád.

Kdo z vás je nejlepší pěvecky a kdo tanečně?

Pája: To asi nejde takhle říct. Fakt ne.

Nikča: Třeba na při tanci trenérka pokaždé chválí jinou z nás. Žádná z nás ani ve zpěvu ani v tanci oproti ostatním nevyčnívá.

Sledujete pravidelně, jak roste vaše sledovanost na YouTube?

Nikki: No jasně, že sledujeme. A nejenom my, ale i třeba naši rodiče.

Ellie: Je to věc, která nám dělá radost. Už fungujeme dlouho, a to, že se naše videa pořád líbí a pořád máme víc a víc odběratelů je prostě úžasné!

Pája: Děkujeme našim fanouškům! Jste nejlepší.

Nedávno jste otevřely nové prostory, věnované přímo vaší kapele, v Aquapalace Praha. Jak jste si to užily a jak ho budete využívat?

Nikča: V Aquapalace jsme otevřely studio, ve kterém točíme právě ty naše pořady na Youtube - Lollymánii a Lollyboxing.

Pája: A to studio je vážně krásné, je veselé a barevné přesně tak, jak jsme si ho představovaly.

Ellie: A zatím se v něm natáčí skvěle!

Nikki: Ono je super mít studio v Aquapalace. Po natáčení se můžeme jít vykoupat.

Ellie: Jo no, to je bomba.

Takže jsem asi dobře pochopil, že máte rády koupání a vodu. Je to tak? A která z vás je nejlepší plavkyně?

Ellie: Milujeme koupání, milujeme bazény a milujeme hlavně tobogány!

Nikča: To teda, měly jsme narodit jako mořské panny (smích).

Nikki: Plavat umíme dobře všechny. A třeba Ellie má i zkušenosti s potápěním.

Co plánujete na léto?

Pája: V létě nás čeká hlavně spousta koncertů, na které se úplně mega těšíme.

Nikča: To jo, po té dlouhé pauze máme co dohánět.

Pája: První dva týdny v červenci máme volno, to asi všichni někam vyrazíme s rodinami.

Nikki: Já bych chtěla jet na tábor, tak snad to vyjde.

Jak do vašich plánů promluvila pandemie? A myslíte, že už je definitivně za námi?

Pája: Ona nepromluvila, ona do nich doslova zařvala.

Ellie: No asi tak. Spoustu měsíců jsme nekoncertovaly a mooc nám to chybělo. Je super, že už se všechno zase zlepšuje. Na Den dětí jsme měly první vystoupení po covidu. Bylo to pro nás, jako úplně první koncert. Měly jsme velkou trému, ale nakonec to bylo super. Fanoušci nám moc chyběli.

Nikki: Snad už to je za námi. Doufáme a věříme tomu.

Na který koncert vaší hudební kariéry vzpomínáte nejraději a který se - pokud byl nějaký takový - naopak nepovedl?

Pája: Nejraději rozhodně vzpomínáme na Lucernu! Dva a půl tisíce lidí se přišlo podívat na nás, na Lollipopz! To je prostě nejúžasnější!

Ellie: Ale rády vzpomínáme na úplně všechny koncerty. Všude, kde jsou naši fanoušci, je to super. Asi nikdy nebyl koncert, o kterém bychom si řekly, že se nepovedl.

Jakou muziku posloucháte nejraději?

Nikki: Právě teď všichni oprašujeme a vylepšujeme naše letní playlisty na Spotify.

Nikča: Všechny asi posloucháme pop, takový ten mainstream. Když se na to dá tancovat a blbnout, tak tím líp. To pak s námi v autě není k vydržení.

Ellie: Kája, náš manažer, by mohl vyprávět (smích).

Kdo vymyslel paruky a jak jste si je rozdělily?

Ellie: Já jsem třeba zelenou paruku zezačátku moc nechtěla. Ale rychle jsem si ji oblíbila a teď už bych jinou nechtěla.

Nikki: Každá máme barvu a účes, který nám sedí. Vydaly jsme dvě videa, kde jsme si paruky mezi s sebou měnily a při jejich natáčení nám došlo, že je to opravdu rozdělené a vymyšlené dobře.

Pája: Třeba Elišku ve žluté paruce byste vidět nechtěli.

Jak zvládáte koncertování a zpívání společně se školou?

Nikki: Nebudeme říkat, že to je vždycky jednoduché. Nejtěžší je, když se sejde hodně koncertů a natáčení a do toho třeba píšeme pololetní nebo čtvrtletní testy. To je pak makačka.

Nikča: Ale dáváme to. Na vysvědčení máme jen jedničky a dvojky, to je dobré, ne?

Ellie: Všechny máme celkem štěstí na učitele i spolužáky, to nám také hodně pomáhá.

Co nejraději děláte ve volném čase?

Ellie: Chodím ven s kámoškama – s těmi ze školy i s těmi z Lollipopz, zpívám si, tancuji, natáčím reels….

Nikča: Tohle máme všichni hodně podobné.

Nikki: Já jsem moc ráda, když si vyrazíme na procházku nebo na výlet s rodinou.

Již za dva dny léto, o kterém již byla řeč, i z hlediska kalendářního. Je to vaše nejoblíbenější roční období?

Nikki: Společně s jarem ano.

Ellie: Já mám ráda všechny roční období. V každém se dá podniknout něco jiného. Ale dobře, pokud musím vybrat jen jedno, tak léto.

Nikča: Mám to úplně stejně, jako Ellie.

Pája: Já mám nejraději jaro.

Kde jste byly v létě nejdále v zahraničí? A jak se vám tam líbilo?

Nikča: Nejdále? To je docela těžká otázka. Asi na Mallorce. Jinak jezdíme na dovolenou skoro každý rok do Itálie a tam to mám moc ráda.

Nikki: U mě je odpověď velmi jednoduchá – Chorvatsko.

Ellie: U mě to jednoduché není. Moji rodiče moc rádi cestují a od malička s nimi létám po celém světě. Byla jsem třeba na Kostarice, na Srí Lance i v mnoha afrických státech. Snad to nebude číst můj učitel na zeměpis, ale nevím, která ze zemí, ve kterých jsem byla na dovolené, je nejdále.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – autorka (1) a archiv Lolipopz