Další kolo mocenského boje o Moldavsku

Na 11. července bylo stanoveno datum předčasných parlamentních voleb v Moldavsku. Sváděl se o něj dlouhý boj, v němž měl zpočátku navrch socialista Igor Dodon, napsal ruský list Pravda.

Poslední prezidentské volby vyhrála ctitelka Západu Maja Sanduová právě nad Dodonem. Ten se ale nevzdal, jednak používal své většiny v parlamentu, jednak nechal padnout vládu. Prosadil, že v Moldavsku se bude očkovat ruskou vakcínou Sputnik V a spojil volby až se završením očkovací kampaně někdy v příštím roce. Pak usnul na vavřínech. Ohlas na Sputnik V jako jedinou vakcínu, kterou mohla země získat, byl tak silný a spontánní, že ho zbavil ostražitosti. Sanduová mezitím pracovala jako včelička. Přesvědčila Dodona o nutnosti voleb co nejdřív. Je první prezidentkou země, která má dvojí občanství, kromě moldavského i rumunské.

Dovezené rumunsko-americké praktiky

A rumunské praktiky začala do země dovážet. Třeba protikorupční zákon. V Rumunsku ho po dlouhém odporu prosadily USA. Neuznává presumpci neviny. Každý, kdo je obviněn z korupce, musí svou nevinu prokázat, a to nade vší pochybnost. K obžalobě přitom stačí i anonymní udání. Sanduová využila faktu, že v zemi není vláda, fakticky už ani parlament, takže dočasně platí její výnosy.

Americká diplomacie v případě Moldavska používá úplně stejné metody jako v Gruzii a Arménii. Platí stejný scénář využití tzv. Sorosových fondů. Jde oficiálně o soukromé peníze, z jejich utrácení tak nelze nikoho obvinit, soukromý vlastník si prostě dělá se svými penězi, co chce. Podstatná část příjmů fondů ale pochází z převodu amerických státních peněz na »charitativní účely«. Sorosovy fondy patří v Moldavsku, ale také v jiných bývalých republikách SSSR, k největším korupčním zdrojům. V Moldavsku jimi vládne americký velvyslanec a zaměstnanci fondu, kteří byli do země delegováni. U nich je schéma vylepšeno, mají vysoký plat, jehož část je už předem otevřeně určena k úplatkům místních činitelů. Sanduová to dobře ví, svého času pro Sorosovy fondy pracovala a vrchovatě toho využívá. Za pár měsíců dostala pod svůj vliv místní tajnou službu a také orgán, který prověřuje čestnost poslanců a státních úředníků. Má tedy v rukách bič na každého. Kontroluje také Centrální volební komisi, jejíhož předsedu vybrala osobně, a komisi, která jmenuje soudce. Dohromady s korupčním zákonem, na jehož základě lze obvinit kohokoli jen po anonymním udání, soustředila v rukou prakticky veškerou moc.

Dodonova chyba jménem Čokon

Dodon navíc udělal kardinální chybu, po ústupku Sanduové ve věci vakcíny souhlasil se jmenováním dočasného předsedy vlády. Stal se jím Aurelij Čokon, bývalý Dodonův blízký spolupracovník. Jak vyšlo později najevo, jednali s ním totiž předem velvyslanci zemí EU a Sanduové jej doporučili. Dodon mu věřil, hrubě podcenil sílu Sorosových peněz. Čokon teď poslouchá amerického velvyslance. Prý na slovo. Odjel třeba do Gruzie a na Ukrajinu, aby tam dohodl podepsání paktu o bezpečnosti, paktu zjevně protiruského. Nikoho nezajímá, že dočasný premiér nemá žádné pravomoci podepisovat mezinárodní smlouvy, navíc bez souhlasu parlamentu…

Čokon také slouží přímo jako hlásná trouba amerického velvyslance. Předává pokyny prokurátorům a soudcům se jmény konkrétních osob, na něž mají být připravena obvinění z korupce. Jména potvrdí protikorupční komise, kterou Sanduová vytvořila právě ze zaměstnanců Sorosových fondů. »Zahraniční experti« prý skýtají záruku, že budou nestranní. Všechno se má rozběhnout po volbách, pokud se Sanduové podaří vyhrát. Čistka je připravena. Dodonova naděje nezmizela, teď ale musí přesvědčit místní boháče, že jde o jejich majetky a možná i krky, protože americký velvyslanec se nesnaží zadarmo, od Sanduové vyžaduje povolební privatizaci a odebrání majetku právě místním boháčům ve prospěch amerických firem.

»Boháči nakonec budou rádi, že v Podněstří operují ruští vojáci pod hlavičkou mírové mise« uvádí v poměrně ostrém komentáři list Pravda.

