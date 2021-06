Ilustrační FOTO - Pixabay

V Íránu vyhrál Chameneího člověk - Raísí

Vítězem pátečních prezidentských voleb v Íránu se podle očekávání stal ultrakonzervativní soudce Ebráhím Raísí. S odkazem na definitivní výsledky to v sobotu oznámilo ministerstvo vnitra, podle nějž Raísí získal v 1. kole skoro 62 % hlasů.

Raísímu k zisku mandátu poblahopřáli na sociálních sítích jeho soupeři. Volby však provázel nevelký zájem voličů, k urnám jich přišlo necelých 49 %.

Nízký zájem o volby se ale podle médií očekával, protože úřady ještě před začátkem hlasování vyřadily několik Raísího hlavních rivalů a stoupenců opozice. To mezi voliči způsobilo nechuť se na volbách podílet.

Nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že velkým vítězem voleb je »íránský lid, protože znovu povstal proti propagandě úplatných médií nepřátel«.

Ultrakonzervativní soudce Ebráhím Raísí. FOTO - Wikimedia commons

Smířený Rúhání

Končící prezident Hasan Rúhání navštívil Raísího v jeho kanceláři a pogratuloval mu. »Budeme podporovat zvoleného prezidenta a plně s ním spolupracovat v dalších 45 dnech, po nichž se nová vláda ujme vedení,« řekl podle státních médií. Vítězi hlasování popřál i ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf, podle nějž bude Raísí dobrým vůdcem.

»Doufám, že vaše administrativa, pod vedením nejvyššího vůdce ajatolláha Alí Chameneího, učiní islámskou republiku pyšnou, zlepší životní podmínky a zajistí blahobyt a prospěch národa,« uvedl ještě před zveřejněním konečných výsledků bývalý šéf íránské centrální banky Abdolnáser Hemmatí. Ten byl jedním z Raísího hlavních soupeřů a podle komise dostal 2,4 milionu hlasů. Gratulace ultrakonzervativnímu soudci nabídl i další soupeř a bývalý velitel revolučních gard Mohsen Rezáí, který získal 3,3 milionu hlasů.

Raísí je blízkým spojencem Chameneího, který jej dosadil do vlivné pozice šéfa íránské justice v roce 2019. O několik měsíců později Spojené státy na Raísího uvalily sankce za porušování lidských práv, mj. za jeho údajnou roli při popravách tisíců politických vězňů na konci 80. let a za násilné potlačení protestu v roce 2009. Raísí tak bude prvním íránským prezidentem, na nějž byly uvaleny americké sankce ještě před nástupem do funkce.

Stoupenci ultrakonzervativního křídla se dostanou v Íránu k moci po osmi letech vlády umírněného Rúháního, který se podle demokratické ústavy už nemohl ucházet o třetí mandát. Raísího vítězství podle zahraničních tiskových agentur zvyšuje obavy z růstu napětí mezi islámskou republikou a západními mocnostmi včetně Spojených států, zejména pokud jde o rozvoj íránského jaderného programu. Však také Izrael už okamžitě vyzval k přerušení jednání o obnově programu, která pokračovala ve Vídni.

Proti korupci a chudobě

Raísí v předvolební kampani sliboval, že bude bojovat proti korupci a chudobě. Naznačil také, že hodlá pokračovat v nepřímých rozhovorech se Spojenými státy ohledně oživení mezinárodní dohody o kontrole íránského jaderného programu z roku 2015. Zároveň však naznačil, že bude nejprve požadovat zrušení mezinárodních sankcí vůči Íránu, které mají velmi negativní dopady na íránskou ekonomiku.

ČTK připomíná, že poslední slovo ve státních záležitostech, včetně zahraniční politiky a jaderného programu, má prý v íránském systému beztak Chameneí, a nikoliv prezident.

Podle analytiků přitom Raísího vítězství zvyšuje jeho šance na to, že by mohl v budoucnu duchovního vůdce nahradit ve funkci. Chameneí totiž sám sloužil osm let jako prezident, než se stal nejvyšším vůdcem po smrti otce islámské revoluce Rúholláha Chomejního v roce 1989.

Blahopřání od Putina

Prezidenti Ruska či Turecka hned v sobotu jako první gratulovali Raísímu k vítězství. Šéf Kremlu Vladimir Putin podle agentury RIA Novosti vyslovil přání »dál rozvíjet konstruktivní dvoustrannou spolupráci« mezi Ruskem a Íránem. Ruské velvyslanectví v Teheránu oznámilo »připravenost posilovat vztahy s Islámskou republikou ve všech směrech«.

Posilovat bilaterální spolupráci s Íránem hodlá také syrský prezident Bašár Asad, pro něhož byla politická i vojenská podpora z Teheránu za občanské války v Sýrii jedním z klíčových faktorů přežití v úřadě. Prohlubovat vztahy chce i Barham Sálih, prezident sousedního Iráku, kde má Írán stejně jako v Sýrii značný vliv.

Gratulaci Raísímu připojili už i šéf šíitského libanonského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh a palestinské radikální organizace Hamás a Islámský džihád.

»Islámské republice i našim bilaterálním vztahům přejeme stabilitu, kontinuitu a prosperitu,« uvedl na Twitteru i dubajský vládce Muhammad bin Rašíd. Blahopřání Raísímu připojil korunní princ Abú Zabí Muhammad bin Zajd Nahaján.

Americké ministerstvo zahraničí v sobotu vyjádřilo politování, že Íránci se nemohli účastnit »svobodného a spravedlivého volebního procesu«. Mluvčí ministerstva nicméně dodal, že USA budou pokračovat v jednání o obnovení mezinárodní jaderné dohody s Íránem.

(rom)