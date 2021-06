Ilustrační FOTO - Pixabay

Strávit dovolenou v tuzemsku letos plánuje 76 procent Čechů

Strávit dovolenou v tuzemsku letos podle průzkumu státní agentury CzechTourism plánuje 76 procent Čechů. V průměru bude trvat 13 dní, lidé za ni utratí 6840 korun na osobu, což je o 700 Kč více, než uváděli loni. Nejčastěji se Češi chystají do Jihočeského kraje a na jižní Moravu, naopak nejméně domácích turistů plánuje dovolenou prožít v Praze a Pardubickém kraji. Nejvyhledávanějším typem ubytování jsou penziony, do kterých se chystá 45 procent lidí, neplaceného ubytování u známých či u přátel využije 29 procent Čechů, do kempů pojede 29 procent respondentů. Výsledky aktuálního průzkumu představil novinářům ředitel CzechTourismu Jan Herget. Průzkum se uskutečnil v květnu mezi 1000 lidí.

Na dovolené v tuzemsku chce podle průzkumu 44 procent lidí spojit odpočinek s lehčími sportovními aktivitami. Návštěvu kulturních památek plánuje 15 procent Čechů, se zcela pasivním pobytem počítá 14 procent lidí, většinou seniorů, kteří na pobyt vyrazí sami. Návštěvu atrakcí vhodných pro rodiny s dětmi má v programu 13 procent Čechů, hlavně ve věku 31 až 40 let.

V případě sportovních aktivit se chtějí čtyři z pěti lidí na dovolené v ČR věnovat pěší turistice, těší se na ni převážně lidé z větších měst. S cyklistikou formou kratších výletů počítá 53 procent respondentů, koupání a vodní sporty chce do dovolené zahrnout 45 procent lidí.

Hlavní část útrat na dovolené padne podle průzkumu za ubytování, a to asi 42 procent, na stravu připadne 18 procent rozpočtu. Na vstupenky na kulturní představení, do muzeí či památek mají lidé připraveno zhruba 1000 korun.

Obsazenost ubytovacích zařízení v ČR na léto je podle českého hotelového systému Previo.cz kolem 32 procent. Je o devět procent vyšší než loni ve stejnou dobu. Nejvíce zaplněné jsou Orlické hory, Slovácko, Šumava a Český Les. Podle výkonného ředitele Previo.cz Pavla Kotase jsou v těchto lokalitách zaplněny tři čtvrtiny veškerých kapacit, které byly v posledních dvou letech obsazeny. "Za poslední měsíc, od 18. května do 17. června, se zvedla obsazenost pokojonocí v Previu napříč Českou republikou z 22 procent na 32 procent Pokud bude toto tempo dále akcelerovat jako dosud, lze předpokládat, že do konce června již nebudou na horách a u jezer na letní prázdniny žádné volné týdenní pobyty a jen velmi málo víkendových," řekl. Herget dodal, že průměrná délka plánovaného pobytu se prodloužila z devíti na 13 dní.

