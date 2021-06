Blábol není argument

Poměrně často jsem při různých příležitostech dotazován, proč je KSČM neustále středem zájmu médií, když ji její odpůrci považují za stranu bez vlivu, bezvýznamnou, před zánikem. Zejména, proč je tato prokazatelná pozornost upírána skrze lživé argumenty. Na to se těžko odpovídá. Jediný relevantní důvod je ten, že KSČM ani v jejich očích není zdaleka tak bezvýznamnou politickou silou, jak se občanům snaží vnutit prostřednictvím všech těch agenturních průzkumů a »chytrých« politologů.

Vezměte si kupříkladu níže uvedený komentář na webu zpravy.magazinplus.cz, kde autorka Ilona Cílková viní komunisty z předvolebního populismu za to, že dlouhodobě chceme uzákonit, aby zaměstnavatelé poskytovali svým zaměstnancům povinně pět týdnů dovolené.

Mohu vám říct, že takovou snůšku brilantních a vyšperkovaných nesmyslů a lží jsem už dlouho nečetl. Co všechno dokážou komentátoři a komentátorky vyplodit v honbě za pomlouváním KSČM, to by snad už měl řešit zkušený psychiatr.

Třeba tohle: »Částečně je jejich návrh (komunistů) ekonomický nesmysl. Některé firmy prostě dále zatíží v už tak ztížených podmínek. Produktivita některých firem zkrátka není dostatečná, aby si na pět týdnů dovolené vydělaly. Těmto firmám by kvůli komunistům mohl v krajnosti hrozit až krach, případně by musely propouštět. Komunisté tedy svým předvolebním populismem ohrožují tisíce a tisíce pracovních míst.«

Táži se - je snad v České republice o tolik nižší produktivita práce, o kolik je vyšší průměrná mzda například v Německu nebo Rakousku? Jen pro srovnání a pochopení toho, oč se tu hraje - průměrná mzda v Německu činí 95 783 Kč, v Rakousku 103 200 Kč, u nás 35 285 Kč.

Paní komentátorko Cílková, skutečně jste přesvědčena, že takto propastný rozdíl, jako ten platový, je i v české a potažmo německé a rakouské produktivitě práce a opravdu si myslíte, že komunistických pět týdnů dovolené pro všechny bude tím top-impulsem, jenž tu spustí řetězovou reakci krachujících firem? Není jádro věci spíše v tom, že v naší zemi jen málo »plodíme« víc intelektuálního, že málo prodáváme ven produkty našich vědeckých, výzkumných a jiných kapacit, ale že si sami omezujeme trhy, na které po našem odchodu přicházejí s radostí jiní!?

KSČM se nevyhýbá diskusi o čemkoli, ale musí to mít racionální jádro. Nesmí to být na objednávku napsaný manipulativní text. Blábol není argument.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM