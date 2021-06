Odkládání roušek? Populismus

Debaty v Německu o rychlém zrušení povinného nošení roušek a o odložení respirátorů nejsou logické, ale populistické. Před týdnem to na tiskové konferenci prohlásil šéf úřadu bavorské vlády Florian Herrmann, který vyzýval k opatrnosti i přes dočasně příznivý vývoj pandemie nemoci COVID-19 v zemi. Záměr zcela zrušit roušky v exteriéru mezitím oznámilo u našich sousedů třeba Meklenbursko-Přední Pomořansko. Ve vnitřních prostorách a v prostředcích hromadné dopravy se rozhodlo z respirátorů na běžné zdravotnické (chirurgické) roušky přejít zase Sasko-Anhaltsko.

Po postupném rušení roušek přitom nevolá jen obdoba naší SPD, krajně pravicová populistická Alternativa pro Německo (AfD), která žádala tuto povinnost škrtnout i na vrcholu pandemie, ale také v preferencích rychle rostoucí liberálové (FDP), mnozí němečtí sociální demokraté (poněkud jiná SPD) či zástupci konzervativní unie CDU/CSU.

A řada německých spolkových zemí díky vysoké míře autonomie pak již začala jednat. Berlín před týdnem rozhodl, že na venkovních místech nebude vyžadovat roušky, pokud bude možné zachovat vzájemný odstup. Naopak nezbytnost respirátorů třídy FFP2 nošených přes ústa i nos v hromadné dopravě na území německé metropole zůstává zachována.

Výrazně opatrnější tedy zatím zůstává Bavorsko, které podle všeho bere vážně hrozbu brzkého rozšíření indické mutace delta do celé Evropy. »Není to alarmismus nebo vytváření paniky,« řekl k tomu Herrmann s tím, že důležité je postupovat po krocích a ve shodě s odborníky. »Nechceme udělat chybu a zbavit se roušek jako nepotřebných,« uvedl. Poznamenal také, že naprosto nechápe, proč někteří politici žádají odložit respirátory.

Kéž by takových naivních Herrmannů bylo víc. I když to před volbami (ty parlamentní nemáme »za pár« jen my, ale třeba právě i Němci či Rusové) může být kontraproduktivní, ale zabránit další vlně toho prevíta by přece mělo být naprosto zásadní. A chápat by to měli hlavně ti, kteří volají po rychlém plném návratu do předpandemických časů. Stačí, že šašky ze sebe dělá partička kolem poslance Volného, který se rozhodl překonat kdysi zábavnou figurku doktora Sládka; nemusíme jim k tomu přece sekundovat i my, snad aspoň o něco vyzrálejší jedinci… Ovšem když se podíváme třeba na MHD u nás, a to nemluvě o slavnostním otevření nejmenovaného nového hadrářského řetězce na Václavském náměstí minulý týden, člověk aby se bál, zda ty blázny (nebo spíš sobce) nemá ve svých řadách každá z politických partají!

Roman JANOUCH