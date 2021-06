Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát navýší platby o 200 korun

Ministři zdravotnictví a financí Adam Vojtěch a Alena Schillerová (oba za ANO) se dohodli na navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 200 korun měsíčně. KSČM se však domnívá, že jde o navýšení nedostatečné.

Stát přijde navýšení na 14 až 15 miliard korun. K takzvaným státním pojištěncům patří důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní a vězni. Státních pojištěnců je více než 5,9 milionu, letos činí platba za jednoho 1767 korun. Platby z rozpočtu za tyto lidi odvedené tvoří asi čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění. Výdajů na péči ale spotřebují většinu. Ostatní příjem systému je pojistné vybrané od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková je přesvědčená, že dvousetkorunové navýšení nebude stačit. »Navýšení platby za státní pojištěnce je správný krok, ale já jsem přesvědčená, že dvousetkorunové navýšení není dostačující. Aby mohly být splněny všechny povinnosti, aby byl dostatek peněz na odměny pro zdravotníky, očkování i necovidovou péči, tak by platba měla být navýšena aspoň o pět set korun. Náklady pojišťoven jsou kvůli koronaviru enormní. A nesmí být vytvořena situace, kdy by se vyčerpaly všechny rezervy pojišťoven. Protože tím by vznikl tlak na spoluúčast pacientů, a to je pro KSČM nepřijatelné,« řekla Haló novinám Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Podle ní by se celý problém měl konečně začít řešit opravdu systematicky. »Měl by být konečně zaveden předvídatelný mechanismus pravidelné a automatické valorizace platby za státní pojištěnce. KSČM ho navrhuje opakovaně od roku 2016. Dokud je to v rukou vlády, není tu jistota, že systém nebude znovu rozkymácen. Obzvlášť, když po těchto volbách může snadno přijít k moci vláda, která začne jen škrtat,« dodala Marková.

Letos jsou na veřejné zdravotní pojištění plánované náklady zhruba 399 miliard korun. Podle Vojtěcha byly výdaje zdravotního pojištění související s epidemií koronaviru z veřejného zdravotního pojištění dosud asi 50 až 55 miliard korun. Vyčerpala se tím většina rezerv zdravotních pojišťoven z předchozích let.

»Očekáváme, že na konci letošního roku nějaké rezervy zůstanou. Nebudou vyčerpané zcela,« řekl ministr. Čeká zůstatek kolem deseti miliard, podle Schillerové by mohl být i vyšší. Na konci května byl zhruba 68,5 miliardy. Prospět by mohl podle ministrů i vyšší výběr pojistného po otevření obchodů a služeb, které musely mít činnost kvůli epidemii omezenou.

»Pokud bude příští rok nárůst o 15 miliard korun, bude systém stabilní a umožní to růst úhrad o čtyři procenta,« dodal Vojtěch.

Předchozí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) letos v březnu uvedl, že pojišťovny na konci roku své rezervy vyčerpají. Kvůli pandemii mají zvýšené náklady na péči o nakažené, méně ale musí naopak vydat na péči odloženou. Asi na devět miliard odhadují náklady na očkování, zhruba 12 miliard vydají na odměny zdravotníků za druhou vlnu pandemie. Asi na 17 miliard zatím pojišťovny vyčíslily náklady na testy, kromě vyšetřování lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu platí také testy preventivní, které lidé mohou podstoupit každý týden metodou antigenní a dvakrát měsíčně metodou PCR, a přispívají i na samotesty v zaměstnání, což je měsíčně asi 400 milionů korun. Někteří odborníci částky považují za zbytečně vysoké, další argumentují tím, že uzavření celé společnosti stojí miliardy denně.

