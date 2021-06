Gbagbo po letech doma

Bývalý prezident Pobřeží slonoviny Laurent Gbagbo se ve čtvrtek vrátil po téměř deseti letech exilu do vlasti poté, co byl Mezinárodním trestním soudem (ICC) zproštěn obvinění ze spáchání zločinů proti lidskosti.

Gbagbo, který byl svržen během občanské války v roce 2011, přistál v podvečer v Abidžanu, kde se na jeho uvítání sešly davy lidí, napsala agentura Reuters.

Přímo na letiště měla povolený přístup jen malá skupina lidí, kteří nadšeně jásali a křičeli, když letadlo, vezoucí Gbagba z Belgie, přistálo. Na několika místech v Abidžanu policie použila slzný plyn při střetech s většími skupinami jeho stoupenců. V celém městě platí přísná bezpečnostní opatření.

Bývalý prezident Pobřeží slonoviny Laurent Gbagbo. FOTO - Wikimedia commons

Gbagbovi stoupenci i vláda jeho politického rivala, prezidenta Alassaneho Ouattary, doufají, že přítomnost exprezidenta pomůže usmíření v zemi. V zemi totiž stále příležitostně propukají politické a etnické nepokoje.

Nyní šestasedmdesátiletý Gbagbo nastoupil do úřadu v roce 2000. Jeho odmítnutí uznat v roce 2010 Ouattarovo vítězství v prezidentských volbách vedlo k občanské válce, v níž bylo zabito více než 3000 lidí. Právě kvůli tomuto konfliktu čelil Gbagbo obžalobě u ICC, byla mu připisována zodpovědnost za zabíjení, znásilňování a svévolné věznění stoupenců vítěze voleb Ouattary. Kvůli obžalobě strávil přes sedm let ve vazbě, z níž byl propuštěn začátkem roku 2019 poté, co ho ICC v prvoinstančním řízení zprostil obvinění pro nedostatek důkazů. Letos v březnu ICC zproštění definitivně potvrdil.

Gbagbo zatím nesdělil, jakou politickou roli by mohl po návratu domů zastávat. Opřít se může o silnou základnu svých stoupenců, které má především na jihu a západě země. Mohl by ale čelit dvacetiletému trestu vězení, k němuž byl v listopadu 2019 v nepřítomnosti odsouzen za zpronevěru fondů z regionální centrální banky. Ouattara v dubnu uvedl, že se Gbagbo může vrátit do země, ale jeho vláda neřekla, zda byl omilostněn.

Pobřeží slonoviny je největším producentem kakaa na světě a v posledním desetiletí zažilo rychlý ekonomický růst.

(čtk)