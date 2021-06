Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jak s pojištěním cizinců?

Situaci v pojištění cizinců by podle předsedy představenstva Pojišťovny VZP Roberta Kareše zlepšila společná databáze, kde by bylo možné zkontrolovat, jestli má cizinec platnou pojistku. Pomohlo by také omezení provizí pro zprostředkovatele pojistek a stanovení minimálního pojistného.

Podle návrhu novely cizineckého zákona od poslanců ANO by měla pojišťovna, která má v současné době asi 40 až 50 procent trhu, být na pět let výhradním poskytovatelem komerčního pojištění cizinců s pobytem na území ČR. Na stole je ještě senátní návrh založený na stanovisku České asociace pojišťoven (ČAP),fvč který s monopolem Pojišťovny VZP nepočítá, ale zavádí některé prvky pro větší kontrolu systému. »V optimálním stavu by to chtělo skloubení obou návrhů. Anebo jednotlivé kroky zavádět postupně,« řekl včera Kareš.

Za důležité považuje vytvoření databáze všech pojištěných cizinců, kde by zdravotnické zařízení nebo třeba cizinecká policie mohly zkontrolovat, jestli má cizinec správně uzavřenou pojistku. Zaměstnanci ze zahraničí jsou účastníky přímo veřejného zdravotního pojištění, cizinci z EU mají nárok na péči na základě vzájemného uznávání mezi zeměmi.

Jen největším nemocnicím zřizovaným ministerstvem zdravotnictví dluží cizinci kolem 60 až 70 milionů korun ročně. Další nedoplatky evidují zařízení krajská, městská či soukromá. »Z pohledu zdravotnických zařízení je asi 98 procent nepojištěných a dvě procenta jsou 'špatné' pojistky,« uvedl. Mezi těmi nepojištěnými jsou ale podle Kareše i případy, kdy pojišťovna plnění odmítne. To by mělo jít v databázi zkontrolovat až po zprostředkovatele, protože může jít o podvod.

V současné době cizinec potvrzení o uzavřeném zdravotním pojištění potřebuje pro udělení trvalého pobytu. V praxi ale podle Kareše dochází k uzavírání smluv za minimální částky kolem 2000 až 5000 korun ročně. Průměrné pojistné je 10 000 korun za rok a provize zprostředkovatelů i 50 až 80 procent. Cizinci přitom čerpají podobnou péči jako čeští pacienti a průměrné čerpání z veřejného zdravotního pojištění je kolem 23 000 korun. »Průměrné pojistné by tak mělo oscilovat kolem této částky,« dodal Kareš.

Návrh ve Sněmovně předložili poslanci ANO Věra Adámková a Miloslav Janulík. Zdůvodnili ho mimo jiné tím, že z okruhu pojišťoven poskytujících cestovní zdravotní pojištění cizinců na území České republiky disponuje zmíněná pojišťovna největší sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

Kritizovala to například Hospodářská komora, podle ní jde o privatizaci jednoho odvětví pojišťovnictví. V současné době kromě pojišťovny, která je dceřinou společností státní Všeobecné zdravotní pojišťovny, poskytuje pojištění cizinců pro dlouhodobé pobyty další čtyři pojišťovny. Podle komory se týká víc než 60 000 cizinců, kteří za něj ročně zaplatí 600 až 800 milionů korun. Po pěti letech monopolu Pojišťovny VZP by podle poslaneckého návrhu mohly v oboru působit jen další dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven, které mají právě těch pět let na jejich vytvoření.

