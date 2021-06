Lecointre. Neúspěšný generál odchází

Francouzský prezidentský palác oznámil druhou červnovou neděli, že náčelník generálního štábu armády Francois Lecointre opustí příští měsíc svou funkci. Bylo to překvapení, konstatoval list Le Figaro, i když generál svůj úmysl neoficiálně oznámil už koncem loňského roku. Ovšem tehdy mu to málokdo věřil.

Vybral si ho osobně na počátku své prezidentské dráhy prezident Emmanuel Macron a podle médií spolu tvořili dobře spolupracující dvojici. Hlava státu Macron tehdy hledala mladšího odvážného vojáka, když za sebou v roce 2017 zabouchl dveře dosavadní náčelník, který odmítl s novým prezidentem spolupracovat.

Lacointre si udělal jméno v Bosně v květnu 1995, kdy vedl své vojáky do čelního útoku. To sice bývá známkou odvahy velitele, ale také každá taková akce je velkým riskem, velitel může přijít o své podřízené a bitvu na hlavu prohrát. Lecointre zvítězil a vysloužil si velké ovace jako chrabrý důstojník. Jeho čelní útok byl až dosud posledním v análech francouzské armády, nikdo další se ho neodvážil zopakovat, takže získal příchuť výjimečnosti. Lecoitre stoupal ve vojenské kariéře a roku 2013 se stal velitelem mise v Mali, která byla pro Francii hodně důležitá, protože zde měla francouzská armáda zcela potřít rozmáhající se islamisty.

Francois Lecointre. FOTO - Wikimedia commons

Dva úkoly

V minulých prezidentských volbách, v jejich druhém kole, Macron suverénně porazil Marine Le Penovou. Věc ale měla v Macronových očích háček. Ukázalo se, že sice většina politického spektra hlasovala pro »menší zlo«, ale na čtyřicet procent vojáků krajně pravicové političce dalo hlas. Prvním úkolem pro armádního generála Lecointreho tedy bylo utužení kázně a republikánské morálky armády. Druhým pak úspěšné završení mise v africké zemi Mali. Ani jedno se náčelníkovi generálního štábu nepovedlo, což vyšlo najevo na jaře letošního roku v poměrně v krátkém časovém sledu.

Nejprve se objevil otevřený a podepsaný dopis penzionovaných francouzských generálů, kteří z krajně pravicových pozic obvinili současnou vládu, že ztrácí autoritu a země se rozpadá. Vzápětí se objevil dopis druhý, tentokrát nepodepsaný. Jeho autoři to zdůvodnili tím, že by jim hrozila degradace, protože stále slouží v ozbrojených silách. Obsah byl stejný - země ztrácí vnitřní soudržnost a v boji s islamismem není úspěšná. První dopis ponechal Lecointre v podstatě mimo svou pozornost. Na druhý už odpovědět musel. Vyzval signatáře, aby armádu opustili, jenže je neidentifikoval, nemohl, nenašla je ani tajná služba. Jeho výzva tak byla plácnutím do vody.

Jenom krátce po zveřejnění obou dopisů se zkomplikovala situace v Mali. Sedm let přítomnosti francouzských jednotek nepřineslo porážku místního Islámského státu a naopak, vyprovokovalo další vojenský převrat. Francouzští vojáci (a nejenom ti francouzští, mise proti islamistům je mezinárodní akcí) zůstali stát s otevřenou pusou. Malijští generálové si z nich vůbec nic nedělají, vůbec je nerespektují, o boj proti islamistickému nepříteli se nestarají, jen se opakujícími se vojenskými puči perou o moc.

Obvinění ze zbabělosti

Penzionovaní generálové toho okamžitě využili. Lecointreovi vyčetli zbabělost, jemu, dosud obdivovanému hrdinovi. Bylo to příliš na generála i na prezidenta. Macron počátkem června v emotivním projevu prohlásil, že Francie své vojáky z Mali zcela stáhne, pokud politická nestabilita povede k větší islamistické radikalizaci. Paříž podle něj nemůže podporovat země, kde neexistuje demokraticky zvolená vláda. V praxi ovšem ke stažení nedošlo, pouze k dočasnému přerušení francouzských vojenských operací. Podle informací médií však úvahy o stažení - a to nejenom z Mali, ale ze všech afrických zemí, v Paříži v prezidentském paláci kolují stále.

Odchod se ctí

Generál Lecointre se rozhodl odejít a nutno konstatovat, že to bude odchod se ctí. Naposledy ve funkci vystoupí 14. července, v Den Bastily, kdy o tomto svátku bude po Macronově boku přihlížet tradiční vojenské přehlídce. Pak už bude na prezidentovi, aby spolupracoval s novým náčelníkem generálního štábu a pověřil ho v podstatě stejnými dvěma úkoly jako jeho předchůdce. Jenže už v jiné situaci. Le Penová získává další body nejen v armádě. Ustupuje, alespoň na oko, od krajních politických pozic směrem ke zdůrazňování vlastenectví a může být nad síly Emmanuela Macrona. Ten se také ohání vlastenectvím, kudy chodí, ale jeho soupeřce to momentálně věří víc lidí.

(pe)