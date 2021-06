Program KSČM pro většinu občanů ČR

Krajský výbor KSČM Plzeňského kraje se na svém 5. zasedání 21. června kromě dalších bodů zabýval otázkou stavu zabezpečení volební kampaně k nadcházejícím parlamentním volbám a aktuální politickou situací v zemi.

Je si vědom skutečnosti, že komunisté v posledních letech několikrát po sobě ve volbách požadovaného výsledku nedosáhli. Po analýze skutečností a příčin tohoto neuspokojivého stavu je nutné pozornost stranických organizací a členů strany zaměřit na vedení kontaktní kampaně mezi příbuznými, známými, přáteli i těmi blízkými, kteří mohou svými hlasy tento propad zvrátit.

V rámci této kampaně objasňovat, co se KSČM podařilo prosadit v rámci tolerance Babišovy vlády, která si tyto výdobytky přivlastnila společně s ČSSD. Bude také nutné vysvětlit občanům–voličům, co KSČM dál prosazovala a co se naplnit a proč nepodařilo. Přitom poukázat na pravé viníky této skutečnosti. KSČM musí razantněji prosazovat svůj program, který je programem pro občany, a získat tak masovou podporu. Tím by se posílila prestiž a vliv strany a naopak by se oslabil vliv pravicové koalice. Měli bychom v rámci voleb projevit také to, že jsme skutečnými Čechy, a ne slovy europoslance Peksy, který o sobě prohlásil, že je Evropan a tudíž že i náš národ je evropanský. Právě tato skutečnost by měla být jakýmsi varováním všem občanům.

KV KSČM také velmi tvrdě odsoudil dohodu vlády s pravicovou opozicí vyloučit ruské a čínské firmy z výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vždyť ruské technologie na výrobu elektřiny z jádra jsou špičkové a uznávané i západním světem. Veřejnost nevěří vymyšleným bezpečnostním rizikům stran obou zemí. KSČM odsuzuje, že nerozhodují národní zájmy a zájmy většiny občanů, ale především zájmy ekonomické navíc viditelně napomáhající prosadit v ČR americké technologie. Do budoucna jde také o stabilizaci cen elektrické energie nejen pro občany, ale i naše národní hospodářství. I tímto odsouzeníhodným opatřením ze strany vlády přispívá ČR k nedobrým vztahům s Ruskou federací. Komunisté Plzeňského kraje budou vždy hájit zájmy občanů ČR, kteří musí žít v bezpečí a míru bez fanatiků, kteří vtahují republiku do mezinárodních sporů.

KV KSČM vyzývá voliče k podpoře programu KSČM, který je programem pro většinu občanů ČR.

KV KSČM Plzeňského kraje