Kde končí svoboda?

Člověk může dělat, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl. Známý citát Arthura Schopenhauera mě opakovaně napadá, když se nyní právě slovo svoboda skloňuje. V poslední době je čím dál víc možností k rozjímání nad tímto výrazem, kterým se zaštiťuje i nejedna známá osobnost.

Naposledy Bára Štěpánová ve volebních novinách ODS, pardon – koalice Spolu, v níž nejsilnější pravicové straně, bůhví proč, sekunduje nevolitelná TOP 09 a kromě ní i KDU-ČSL, která vždy dělala politiku ve stylu »kam vítr, tam plášť«.

Známá herečka a moderátorka se o posledním roce doslovně vyjádřila takto: »Nic mi nedělalo radost. Snáším to opravdu těžce. Já jsem člověk, který si chce o svém životě rozhodovat sám. A vadí mi, že stát rozhoduje o tom, koho bude chránit a jak bude chránit,« řekla Štěpánová a dodala, že nechce »aby mi někdo diktoval, jak mám žít«.

Ano, svoboda podle pravice. Mohu si dělat, co chci, a mohu chtít, abych chtěl. Zato spravedlnost ve smyslu, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, jako by byla onou tolik skloňovanou rukou trhu (a rádoby demokracie) sražena drsněji než knockoutovaný boxer.

Kdyby nedošlo k opatřením proti šíření COVID-19, vynikali by právě takoví lidé, jako je Bára Štěpánová a další »vyznavači bezbřehé svobody« made in ODS, kteří by sice o svém životě rozhodovali sami, ovšem tím by připravili o životy další tisíce a tisíce lidí.

Mohu si svobodně zemřít? Asi ano. Ale když už jsem se tak – ze zvrácených důvodů - rozhodl/a, proč do toho zatahuji druhé, které mohu jakkoli nakazit? Že by to Štěpánové a koalici Spolu nedošlo? Nedělám si iluze, jen se snažím skloňovat slovo »svoboda« i tam, kde má smysl asi jako cedule »alkohol škodí zdraví« nad výčepem v hospodě.

Nicméně, přece jen si myslím, že bezbřehá svoboda, jakou koalice Spolu vzývá místo boha, má svůj velký »význam«. Posuďte sami. Fotbalisté na Euru jsou přeci svobodní, a tak se mohou dotýkat míče rukou, kde si vzpomenou. Děti jsou také svobodné, tak proč musejí chodit do školy? A manželé si mohou navzájem zahýbat kdekoli a kdykoli. Jinak by byla popřena práva lidí na svobodu.

Že vám tyto příměry přijdou postavené na hlavu? Kdepak. Když fotbalista poruší pravidla, nejde o život. Když člověk svolí k mimomanželskému sexu, nejde o život. A nevzdělané dítě také nemůže umřít. Na rozdíl od lidí ohrožených všemi »vyznavači svobody« - pochybné svobody, kterou hlásají rádoby-demokratické strany, přiživující se na zdravotní situaci kolem nás.

Rozvolňujeme. Ale co když se na podzim COVID vrátí v podobě nějaké mutace? A Spolu bude určovat běh dějin (jakkoli mne tato představa děsí)? Vezme si na triko tisíce mrtvých, jen aby mohli herci, zpěváci atd. žvanit o svobodě? Inu, svobodu v podání ODS jsme koneckonců zažili již v privatizačních a kmotrovských 90. letech a v následujícím desetiletí. Lidé nezapomínají. Tím jsem si jist…

Petr KOJZAR