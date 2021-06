Kdo je horší?

Nejsem profesor historie, jen jsem dával ve školách pozor. A co nemám ze školních škamen, to mám z knih, a co nemám z knih, mám z internetu. A mnoho vím z vyprávění blízkých i vzdálenějších lidí z okolí. Jen jde o to, co vybírat… Nebudu tedy dávat politické školení, jen připomenu jistou časovou osu.

Před vypuknutím 2. světové války se snažila spousta evropských zemí uzavřít smlouvu o neútočení anebo přímo spolupráci s nacistickým Německem: 26. ledna 1934 ministr zahraničí třetí říše Konstantin von Neurath a polský velvyslanec Józef Lipski podepsali v Berlíně prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, známé jako německo-polský pakt o neútočení; 12. března 1938 Německo obsazuje Rakousko (Anšlus); 29. září 1938 byla v Mnichově dojednána mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu; hned následující den 30. září 1938 uzavřel tehdejší britský premiér Neville Chamberlain s německými nacisty pakt o neútočení; 1. října 1938 německá armáda obsazuje Sudety; 2. října 1938 polská armáda obsazuje Těšínsko; 6. prosince 1938 tehdejší francouzský předseda vlády Édouard Daladier uzavřel s Adolfem Hitlerem německo-francouzskou deklaraci o přátelských vztazích; 16. března 1939 vyhlášen Protektorát Čechy a Morava; 7. června 1939 podepsali tehdejší ministři zahraničí Estonska Karl Selter a Lotyšska Vilhelms Munters pakty o neútočení mezi jejich zeměmi a nacistickým Německem; 23. srpna 1939 uzavřely smlouvu o neútočení Německo a tehdejší Sovětský svaz. Ve smlouvě se obě strany zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími nepřáteli; Polsko se z ukradeného Těšínska těšilo jen do 1. září 1939, kdy ho obsadilo hitlerovské Německo; 22. června 1941 byla zahájena nacistickým Německem Operace Barbarossa.

Opravdu si ještě někdo může myslet to, co chce Evropská unie vnutit do školních učebnic: že válku začal Hitler společně a rovným dílem se Stalinem? Je třeba se ptát, kdo je horší – ten, který podepíše smlouvu s nepřítelem, anebo ten, kdo i přesto toho druhého napadne? A nemusím to tak brát ani jako komunista, ani jako předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR.

Stačí i jen jako obyčejný Zbyšek KUPSKÝ