»Ne všichni příslušníci armády byli špatní lidé«

V minulém týdnu nám Česká televize představila hudební skupinu Michala Hrůzy a píseň Hrůzy 2020, která reaguje na COVID-19. Píseň je ovšem jedna věc, i když i ona je vyjádřením jistého názoru, ale mne zaujalo něco jiného. Zmínka »frontmana« kapely vyslovená do mikrofonu o jakémsi pilotovi Československé lidové armády, který údajně ještě před Listopadem přemýšlel o tom, že odletí na Západ. Nejde mně o onen příběh vyprávěný Hrůzou, který může být pravdou, ale také jen výmyslem. Jde mně o zajímavý výrok směrem k tehdejší armádě. Zněl: »Ne všichni příslušníci armády byli špatní lidé« - cituji slova pana Michala Hrůzy.

Chápu, že nová současná moc potřebuje ukázat, jak rozdílní byli tehdejší vojáci, jak rozdílná byla armáda, oproti té dnešní. Opravdu ti tehdejší byli vychováváni k agresi, k tomu, aby ovládli pod velením sovětských důstojníků svět? A že ti dnešní jsou jiní. Jsou vychovávaní k míru, k obraně demokratických hodnot a ke svobodě? Opravdu? Jenže ta předlistopadová armáda nezaútočila na nikoho, ta dnešní se účastní válek daleko od našich hranic, a nemají vůbec nic společného s naší bezpečností. Takže s oním výše uvedeným sdělením to bude zřejmě jinak.

Tím nechci snižovat ty obyčejné vojáky, kteří dnes slouží za slušný peníz v Armádě ČR. Každý se nějak musí živit. Je lepší se nechat znáborovat, jste-li příslušného věku, než být doma bez práce.

Jak je to však s těmi »špatnými lidmi«, tedy se zmíněnými vojáky a důstojníky z předlistopadové armády? Je špatný ten, kdo chce bránit svou republiku před útokem zvenčí? A že takový útok ze strany Severoatlantického paktu nebylo možné vyloučit, je pravdou. »Špatný člověk« byl vychováván k obraně své vlasti, ten »dobrý« naopak byl ochoten se spojit proti ní? Jako příklad lze uvést bratry Mašíny, kteří okamžitě »po aklimatizaci ve svobodném světě« se přihlásili do americké armády, aby v jimi předpokládané válce, byli ochotni jít domů do Československa zabíjet? Ta válka k jejich zklamání nepřišla a tak si odsloužili svůj závazek a zmizeli s novým občanstvím do Spojených států.

Kdo tedy byl, opakuji, »špatným člověkem«? Ten obyčejný voják či důstojník předlistopadové armády, který byl připraven bránit svoji vlast, anebo ten, který se navlékl do americké uniformy, aby jí škodil? V tom shazování je ČT mistrem. Jenže je to všechno tak, jak ukazují polistopadové filmy? Proto se stále opakují, i když ti »chlapci a chlapi«, mám na mysli předlistopadový velmi sledovaný seriál na »armádní téma«, vysílaný i nyní na »Jojce«, jaksi nezapadá do propagandistických plánů ČT. Zakázat jeho vysílání však naštěstí nemůže.

Pro mne osobně »špatným člověkem« je ten, který chce ublížit své vlasti, a »dobrým« ten, kdo ji brání i za cenu života.

Jiří VÁBR