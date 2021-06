Ratlík? Zaprodanec!

Bývalý ministr kultury Daniel Herman se konečně dočká ocenění od přátel jemu nejbližších, a to od Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Však mu také sloužil do roztrhání těla. Jako první člen české vlády navštívil před pěti lety sudetoněmecký sjezd, jehož účastníky s širokým úsměvem na rtech oslovil »milí krajané«. O tři roky později mu to nedalo a mezi své se vrátil opět. Za jeho věrné služby mu SL, který zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, udělí na červencovém sjezdu nejvyšší vyznamenání.

Jako poslušný ratlík plnil Herman coby ministr české vlády sudetoněmecké zájmy. Nyní ho za to podrbou za ouškem a on se bude tetelit blahem. Pro mě je to prachsprostý zaprodanec.

Marta SEMELOVÁ