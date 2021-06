Ilustrační FOTO - Pixabay

Evropská unie do roku 2030 bez bezdomovců?

Do roku 2030 by nikdo v Evropské unii neměl žít na ulici. Shodli se na tom zástupci 27 členských států na konferenci o bezdomovectví v Lisabonu. Podle webových stránek Evropské komise získal při té příležitosti moravskoslezský projekt Housing First hlavní cenu Ending Homelessness Award 2021, udělovanou za úsilí o ukončení bezdomovectví.

»Je absurdní, že na nejbohatším kontinentě světa nemají statisíce lidí místo k žití,« řekl podle agentury DPA komisař pro sociální otázky Nicolas Schmit. Státy EU se v deklaraci zavázaly ke konkrétním krokům k dosažení vytyčeného cíle. Podle údajů Evropské komise v současnosti v Evropě spí na ulici každou noc kolem 700 000 lidí, což je o 70 % více než před deseti lety!

Na lisabonské konferenci byly potřetí oceněny projekty podporované Evropským sociálním fondem (ESF) a Fondem evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Cílem ocenění je posílit povědomí o příležitostech, které k účinnému potírání bezdomovectví poskytuje víceletý rozpočet EU. První cenu získal projekt Housing First v Moravskoslezském kraji. Podle EK zahrnuje širokou škálu služeb a činností.

Podle zatím posledních výsledků sčítání lidí bez domova jich v ČR přede dvěma lety bylo 24 830. Zhruba polovina z nich žila venku a přechodně využívala noclehárny.

(čtk)