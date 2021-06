Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Italové začínají se Sputnikem V

Italsko-švýcarská společnost Adienne Pharma & Biotech před několika týdny zahájila v Itálii nedaleko Milána zkušební výrobu ruské vakcíny Sputnik V proti nemoci COVID-19.

Jedná se o malé šarže určené na analýzu přípravku. »Jde o velmi malé množství, které je určeno pro interní užití, nikoli pro trh,« uvedla společnost. »Výsledky budou poskytnuty kompetentním úřadům. Jedná se o předem plánovaný krok, který jsme vykonali podle harmonogramu.«

Zpráva o dohodě s italsko-švýcarskou společností o výrobě ruské vakcíny se objevila v březnu, tedy v době, kdy v Itálii očkování teprve začínalo, a měla velký ohlas, nejen v místním tisku. Šéf podniku Antonio Di Naro v březnu uvedl, že firma, která plánuje v Itálii vyrábět vakcínu ve dvou továrnách, podá žádost o schválení výroby preparátu italskému lékovému regulátorovi AIFA ke konci roku. Pokud by látka nebyla do té doby schválena pro použití v Evropské unii, společnost ji bude vyvážet do nečlenských zemí, řekl.

(čtk)