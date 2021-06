Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Úzkorozchodné tramvaje vyjedou naposled

Podle tiskové zprávy Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou se má koncem příštího roku uzavřít 32letá anabáze rekonstrukce tamního tramvajového systému na normálně rozchodný a převážně dvoukolejný.

V Československu byly až do roku 1973 tramvajové systémy trojího rozchodu: velmi úzkého (ostravské meziměstské tramvaje do Orlové a Karviné a do Bohumína o rozchodu 760 mm), úzkorozchodné o rozchodu 1000 mm a normálně rozchodné 1435 mm. Úzkorozchodné tramvaje mají sice určité výhody, zejména nižší investiční náročnost a větší manévrovatelnost, což se může hodit například v úzkých uličkách historických center měst, ale nevýhody převládají.

Především mají nižší kapacitu. Protože jejich jízdní stabilita je nižší, musí jezdit pomaleji i v příznivých podmínkách. Jsou náročnější na údržbu. S tím, jak mizí v Evropě, je stále obtížnější sehnat na ně vybrané náhradní díly.

Trochu z historie

Československo mělo v roce 1945 celkem 14 tramvajových systémů. Alespoň statisticky. V pěti městech obnášely asi tři kilometry jednokolejných tramvajových tratí o rozchodu 1000 mm. Jejich náhrada trolejbusy, které se následně v Opavě, Jihlavě, Českých Budějovicích, Teplicích v Čechách a v Mariánských Lázních rozrostly v ucelený systém, byla namístě.

Naopak velmi špatné bylo rozhodnutí zrušit provoz úzkorozchodných tramvají v Ústí nad Labem, navzdory velmi špatnému ovzduší ve městě, k roku 1970. Také jeden z argumentů – tragická nehoda ujeté tramvaje v Bukově v roce 1947 - byl příznačný.

V roce 1972 byla zrušena i jednokolejná tramvajová trať o normálním rozchodu z Ostravy do Hlučína. K zániku tramvají o rozchodu 760 mm na Ostravsku v roce 1973 přispěla poddolovanost území (větev Ostrava – Orlová – Karviná), dále problémy provozního charakteru. Hořkou pilulkou je, že tehdy 35tisícová Orlová po ztrátě vlakového spojení v důsledku zprovoznění nové bohumínské dráhy v roce 1967 ztratila i tramvajové spojení a zůstala jediným větším městem v Československu, které poté nemělo kolejovou dopravu.

Vrcholila kontroverzní éra levné ropy 1960-73, u nás posílená snahou šetřit náklady, zde bohužel na úkor zdraví lidí.

Éra levné ropy vedla ke zrušení několika úzkorozchodných jednokolejných tramvajových tratí v Jablonci nad Nisou. V souměstí Liberec – Jablonec n. N. zůstal úzkorozchodný, z velké části jednokolejný tramvajový systém s třemi větvemi sbíhajícími se u dnešního terminálu Fugnerova – trať z Lidových sadů (od ZOO a Botanické zahrady), trať z Horního Hanychova pod Ještědem a trať z Jablonce n. N.

Největší úzkorozchodný dvoukolejný tramvajový systém se ale v Československu provozoval a z velké části stále provozuje ve slovenské Bratislavě. Před časem tam začala konverze na normální rozchod, ale ta pokračuje hlemýždím tempem, resp. náročnost chvályhodného záměru bratislavští radní hrubě podcenili.

Hodně velké nadšení…

Po 17. listopadu 1989 zavládlo v Liberci a v Jablonci nad Nisou velké nadšení. Zastaralý, převážně jednokolejný a úzkorozchodný tramvajový systém zrekonstruují na převážně dvoukolejný a normálně rozchodný. Později k tomu přibyla myšlenka postavit po vzoru německého Karlsruhe vlakotramvaj. Pak ještě čtvrtou větev tramvajové trati do největšího sídliště Liberce Rochlice. Jak velké sousto si berou, podle všeho netušili. Nutno ale říci, že takové záměry byly mnohem rozumnější, než snažit se zničit vše z minula, jak se na nejednom místě v Česku tehdy dělo.

Rekonstrukci tramvajových tratí v Liberci a v Jablonci n. N. zásadně zkomplikovala snaha zavést vlakotramvaj po vzoru německého Karlsruhe. Tehdejší radní a jejich dopravní poradci nějak nechápali, že smyslem vlakotramvají je zlepšit veřejnou dopravu, a nikoliv zhoršit.

Vzorová vlakotramvaj v Karlsruhe přijíždějící po příměstské trati přejede na tramvajovou trať, projede s řadou zastávek centrem města a na jeho okraji zase přejede na železniční trať. Takto to má dopravní smysl. V Liberci a v Jablonci ale dost dlouho žila představa, že tramvaj bude jezdit po kolejích stávající trati Liberec – Jablonec (- Tanvald) namísto vlaků. Nepřekvapivě narazili na ostrý nesouhlas nejen železničářů.

Stávající trať je totiž neelektrifikovaná. S elektrifikací se sice počítalo, avšak na stejnosměrné napětí 3000 V. Tramvaj ale jezdí na napětí 600 nebo 750 V. Technicky neřešitelný problém. A to nemluvím o nedávném rozhodnutí postupně provést konverzi stejnosměrné proudové soustavy 3000 V na efektivnějších střídavých 25 000 V, tak jako je tomu v jižní půlce České republiky. Vlaky a tramvaje mají také odlišné zabezpečovací zařízení. Za zásadní ale považuji problém, že železniční trať Liberec – Jablonec n. N. je plně vytížena vlaky, takže uvažovat na ní o provozu tramvají je mimo realitu. Uběhla řada let, než tamní radní tyto zásadní skutečnosti pochopili a od záměru vlakotramvaje ustoupili.

Jediná aglomerace, která má v Česku dobré předpoklady pro rozvoj vlakotramvají, je Ostravsko. Problém je, že ostravští radní i radní Moravskoslezského kraje o budování vlakotramvají v regionu Ostravska neuvažují, ač by byly potřebné zejména ve směru Orlová a Karviná/Havířov, dále do Bohumína a do Hlučína.

Komplikovaná

konverze rozchodů

Komplikovanost konverze rozchodu tramvajové tratě spočívá ve skutečnosti, že se musí po určitou, spíše delší dobu udržovat alespoň vybrané tratě ve stavu, kdy po nich mohou jezdit vozidla obou rozchodů. Tzv. splítka. Znamená to, že příslušná tramvajová trať či tratě mají tři koleje. Po jedné krajní jezdí všechny tramvaje, po druhé krajní jezdí normálně rozchodné tramvaje a po vnitřní tramvaje úzkorozchodné. V Liberci se tomu dalo do jisté míry čelit komplexní rekonstrukcí celé větve tramvajové trati vyjma jablonecké. Problémem bylo ale financování – městská kasa nestačila a stát nevypomáhal. Tak se konverze rozchodu tramvajových tratí v Liberci a Jablonci vlekla a vlekla a vlekla a hotová není dodnes.

Nepřekvapuje, že rekonstrukce tramvajového systému v Liberci od počátku nabírala nemalé zpoždění. Nejprve byla zrekonstruována trať do Lidových sadů. Jediná měla dílčí úseky dvoukolejné. Také je již řadu let bez splítky. Druhá v pořadí byla tramvajová trať do Horního Hanychova. Také tato trať je dnes již dvoukolejná a normálně rozchodná. Technicky nejkomplikovanější byl nepřekvapivě terminál Fugnerova.

Jako poslední přišla na řadu jablonecká trať. Její rekonstrukce na normální rozchod a dvě koleje se zastavil ve výhybně ve Vratislavicích nad Nisou. Rekonstrukci tohoto úseku na jedné straně zkomplikovalo (pro přípravu), na druhé straně usnadnilo zbourání kdysi slavné textilky Textilany. Přeložka přes její někdejší areál trať narovnala a zkrátila.

Závěrečné modernizaci měla předcházet výstavba nové tramvajové trati na největší liberecké sídliště Rochlice od zastávky U Lomu. Nakonec se ale tato akce odložila. Další rekonstrukce tratí byly prý přípravné, aby se nakonec mohly koleje roztáhnout, a zvýšit tak jejich rozchod z 1000 na 1435 mm. Roztažení se samozřejmě netýká výhybek, ty se musí vyměnit.

Závěrečná etapa

Dne 19. července letošního roku má být ukončen provoz úzkorozchodných tramvají v souměstí Liberec – Jablonec n. N. Následovat bude pět etap rekonstrukcí. První etapou má být úsek U Lomu – Vratislavice výhybna. Hotovo má být do 19. listopadu 2021. V té době se mají i změnit podvozky tramvají na normální rozchod.

Poté mají následovat úseky Kyselka – Proseč nad Nisou, škola, Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna, Nový svět – Měnírna, U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní. Součástí investice jsou i menší přeložky k narovnání ostrých oblouků, rekonstruovat se má rovněž měnírna elektrického proudu, instalovat se má i moderní zabezpečovací zařízení ad.

Z Vratislavic výhybny bude tramvajová trať do Jablonce i nadále jednokolejná, což má jistě negativní dopad na její propustnost. Zásadním nedostatkem uvedené investice je, že tramvajová trať bude v Jablonci nad Nisou končit na dosavadní zastávce a nedojde k jejímu protažení asi o jeden kilometr k autobusovému nádraží, což je z hlediska dopravní logistiky nezbytné. Prý až někdy v budoucnu. Podobně musí počkat tramvajová trať do Rochlic.

Jan ZEMAN

