Ilustrační FOTO - Pixabay

USA po sobě zanechaly katastrofu

Bývalý afghánský prezident Hamíd Karzáí v rozhovoru s agenturou AP kritizoval Spojené státy za jejich působení v zemi.

USA přišly do Afghánistánu, aby bojovaly proti extremismu a přinesly do této válkami sužované země stabilitu, po téměř 20 letech ale podle Karzáího odcházejí, aniž tyto cíle splnily. Extremismus je na »nejvyšší úrovni« a stahující se vojáci po sobě zanechali katastrofu, uvedl exprezident.

Odchod zahraničních sil Karzáí podporuje. Podle něj je potřeba, aby Afghánci převzali odpovědnost za budoucnost své země. »Bude nám lépe bez jejich vojenské přítomnosti. Myslím si, že bychom měli bránit svou zemi a starat se o své životy sami... Jejich přítomnost (nám dala) to, co teď máme... Nechceme pokračovat v tomto utrpení,« prohlásil Karzáí, který měl za své třináctileté vlády s Washingtonem komplikované vztahy.

Karzáí se dostal k moci poté, co bylo v Afghánistánu po invazi zahraničních sil vedených Spojenými státy svrženo hnutí Tálibán. Během jeho vlády dostaly ženy znovu možnost studovat a pracovat, byly postaveny nové silnice, rozvíjela se infrastruktura. Karzáího vláda byla ale také obviňována z rozsáhlé korupce, v Afghánistánu vzkvétal obchod s drogami a v posledních letech její činnosti vedl Kábul s Washingtonem vleklé spory, uvedla agentura AP.

Bývalý afghánský prezident Hamíd Karzáí. FOTO - Wikimedia commons

»Kampaň (vojsk USA/NATO) nebyla namířena proti extremismu či terorismu, ale spíš proti afghánskému venkovu a afghánským nadějím. Afghánci byli vsazováni do vězení... vesnice byly bombardovány. To bylo velmi špatné,« řekl Karzáí.

Americký prezident Joe Biden v dubnu oznámil, že američtí vojáci se z Afghánistánu stáhnou do 11. září, kdy uplyne 20 let od teroristických útoků na dvojici mrakodrapů Světového obchodního centra a Pentagon, kvůli nimž invaze začala. Šéf Bílého domu tehdy uvedl, že Amerika v Afghánistánu dosáhla svých cílů. Moc teroristické sítě al-Kajdá, která za útoky z 11. září stála, byla značně oslabena a její vůdce Usáma bin Ládin je mrtvý. Amerika již nepotřebuje být přítomna na afghánské půdě, aby bojovala s teroristickými hrozbami, řekl.

Snahy Spojených států ukončit v Afghánistánu desítky let trvající občanskou válku ale nemají přesvědčivé výsledky. Washington v únoru 2020 podepsal s Tálibánem dohodu, v níž slíbil stažení zahraničních vojáků výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. OSN ale uvádí, že Tálibán a al-Kajdá jsou stále propojeny. Tálibán rovněž nejeví valný zájem o jednání s afghánskou vládou, a místo toho vystupňoval útoky na vládní pozice. Od 1. května, kdy USA a NATO zahájily stahování posledních vojáků, se Tálibán zmocnil nejméně 27 okresů. »Obě strany by měly myslet na životy Afghánců a jejich majetek... boje přinášejí zkázu,« uvedl k pokračujícím střetům v rozhovoru Karzáí, který si od opuštění prezidentského paláce v roce 2014 nadále zachovává v zemi značný politický vliv. »Jediné řešení je, aby se Afghánci spojili... Musíme si uvědomit, že toto je naše země, a musíme se přestat navzájem zabíjet,« dodal.

(čtk)