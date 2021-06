Rozhovor Haló novin s předsedou Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR (VSA) Zbyškem Kupským

VSA nemá s Antifou nic společného

Na úvod, jelikož jsme nejen kolegové z redakce, ale i členové VSA, opravdu si nebudeme v tomto rozhovoru vykat. Jak ses stal členem VSA?

Vlastně jsem k tomu přišel jako slepý k houslím… Do Haló novin začaly chodit příspěvky od Josefa Lišky. Zařazoval jsem je do rubriky Píšete nám/Z regionů nebo na Mozaiku z regionů, které obě připravuji. K něčemu jsem občas potřeboval nějaké doplnění a musel jsem tehdy ještě pro mne neznámého Josefa kontaktovat. Začali jsme se po telefonu bavit i o jiných věcech, zjistili jsme, že si rozumíme. A jednoho dne na dveře v redakci zaklepal pán, jehož hlas mi byl povědomý, a že prý hledá Zbyška Kupského. A už jsme se znali i osobně. Právě Pepa mi nabídl členství ve VSA, tehdy ještě v prostějovském oblastním sdružení.

V srpnu 2017 odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce hospodáře a člena Republikového koordinačního výboru (RKV) přítel Květoslav Mikulka, který nedávno prohrál nejtěžší boj a opustil nás definitivně. Místo něj jsem tehdy byl do RKV zvolen já a na konferenci v říjnu téhož roku jsem byl zvolen předsedou RKV.

Pro ty, kteří neznají VSA, by bylo dobré něco o historii našeho spolku prozradit…

Nevím, jestli jsem pro své vlastně krátké členství ten správný… Ale pomohu si textem předsedkyně olomoucké pobočky, přítelkyně Jaroslavy Hemerkové.

Po sametové revoluci došlo k rozkolu v řadách Svazu protifašistických bojovníků (SPB), kdy bylo z názvu organizace vypuštěno slovo protifašistických, a organizace přijala nový název Svaz bojovníků za svobodu. S příchodem různých pravicových radikálů začala ve svazu silná antikomunistická propaganda a došlo k čistkám v řadách dosavadních volených funkcionářů. Byli nahrazeni lidmi pravicového zaměření, a to v rozporu s platnými stanovami, bez řádných voleb.

Proto se začátkem roku 1991 sešlo deset členů SPB z různých základních organizací s úmyslem založit Klub levicových antifašistů. Byli to Jaroslava Hemerková, Jiří Dostalík, Svatopluk Kubín, Jiří Malý, Zbyněk Očenášek, Josef Filipovič, Jozef Giertl, Alois Mikeš, Emil Zavřel a Josef Kovář. Iniciátorem založení klubu byl Svatopluk Kubín, bývalý vězeň KT Buchenwald, který se dověděl od kolegů - koncentráčníků o vzniku a působení LKA v Praze. Byl přijat návrh působení, který byl zaslán prostřednictvím OV ČSPB v Olomouci na ÚV ČSPB do Prahy, ale nebyl přijat. Mezitím začaly vznikat obdobné organizace v různých obvodech Prahy, ale i v některých okresech, a tak byl postupně utvořen celostátní výbor a dva výbory zemské - pro Čechy a pro Moravu a Slezsko.

Rozhodujícím rokem byl však rok 1992, kdy došlo k zahájení jednotného působení vlasteneckých antifašistických skupin v ČR. Vznikl přípravný výbor republikového VSA v Praze, který dne 2. září 1992 schválil stanovy, na jejichž základě pak ministerstvo vnitra dne 29. září 1992 zaregistrovalo VSA jako otevřené, demokratické a nadstranické sdružení s působností na celém území ČR.

Příští rok tak bude kulaté výročí. Co tedy plánujeme k připomenutí tohoto výročí?

Aha, to jsem si vlastně uvědomil až teď, ten čas nějak moc letí… Nechci prozrazovat něco, co by se nejdříve měli členové RKV dozvědět na našem červencovém jednání. Na již zmiňované konferenci v říjnu 2017 byla část jednání slavnostnější a věnována 25. výročí. Příští rok budou i kulatá výročí tragédií v obcích Lidice a Ležáky. Nemohu slíbit skoro nic, když nevím, jaká bude příští rok situace. Současná nám toho moc nedovoluje…

Lidé velmi nešťastně a nesprávně zaměňují VSA za Antifu. Můžeš zdůraznit zásadní rozdíly?

To mě šíleně mrzí. VSA nemá s Antifou nic společného! Antifa sice hlásá něco, s čím se souhlasit dá, třeba: »Fašismus není mrtvou filosofií, fašismus je politický styl, který vychází z víry v nadřazenost určitých skupin a který popírá principy rovnosti, samosprávy, svobody a sociálních práv. Představuje rovněž politiku síly, agresivity, nesnášenlivosti a sociálního darwinismu. Tento politický styl samozřejmě existuje i dnes. Proto nejsme jen proti pohrobkům historického fašismu (spojeného s osobou Benita Mussoliniho) a nacismu (zapsaného do dějin Adolfem Hitlerem), ale proti každému systému, který potlačuje lidskou svobodu a místo solidarity žene lidi proti sobě.«

Zároveň ale tvrdí: »Rozhodně odmítáme spolupráci s autoritářskou levicí, tedy skupinami bolševického charakteru (které bývají označovány souhrnným pojmem ‚komunisté‘). Přestože mají tyto skupiny a strany antifašismus často ve svých programech, jejich aktivity se ve skutečnosti mnohem více zaměřují na získávání politických bodů, než na skutečné řešení problémů. S tím, co tak tragicky poznamenalo Rusko, Čínu, Československo a celý východní blok i řadu dalších zemí, kde vedl bolševismus k mnoha milionům mrtvých, nehodláme experimentovat ani dnes. Je třeba stavět se proti různým podobám ohrožení lidské svobody, ať už přichází zprava nebo zleva. Zároveň je ale třeba tyto hrozby vnímat realisticky a rovněž brát v potaz jejich odlišnosti, ne shrnovat vše, s čím nesouhlasíme, pod jednu nálepku.«

S tím jako VSA nemůžeme naprosto souhlasit!

Znamená to tedy, že VSA je levicovým sdružením?

Ne. V úvodu našich stanov je napsáno, že jsme otevřeným, demokratickým, dobrovolným a nezávislým, nadstranickým sdružením a působí na území celé ČR, ve kterém se uplatňují zásady rovnosti členů, demokratického konsensu, tolerance a vzájemné úcty. Že VSA sdružuje občany vlasteneckého a antifašistického zaměření, kteří na základě našich národních zkušeností v novodobé historii se organizují a působí ve vlasteneckém duchu proti všem projevům neofašismu, neonacionalismu, klerofašismu, nacionalismu a šovinismu, rasové nesnášenlivosti a terorismu. Že VSA pěstuje národní hrdost, český jazyk, brání a rozvíjí pokrokové tradice našich novodobých národních dějin. Hájí naše národní zájmy v oblasti politické, ekonomické a kulturní. Na základě plurality názorů a stanovisek přispívá k prohloubení demokracie a rozvoji humanistické společnosti v ČR.

A že se na těchto zásadách shodne většinou levicově orientovaný člověk, je asi logické. Přátelé z Prostějovska se na mnohých věcech shodli i třeba s tamní buňkou SPD, což se mi sice soukromě moc nelíbí, ale asi to také není úplně špatně, pokud se tam shodnou, vzájemně se uznávají a uplatňují společné zájmy.

Takže pravicový volič ve VSA místo nemá?

Já bych to takhle nerozlišoval. Ale je pravda, že si soukromě myslím, že asi ne. A když byla řeč o té Antifě, která je spojována s Piráty, jsem přesvědčen, že hlavní volební základnu mají Piráti bohužel také v mladé generaci, které došlo, že těžko kdy bude moci bydlet ve svém, založit rodinu, mít dobrou práci… a hledá viníka! A zároveň taky kata! Bohužel těchto budoucích voličů Pirátů je čím dál víc podle vzorce: »Když jsem na dně, tak tam nebudu sám!« A co na tom, že tam skončí celá republika?

Bude VSA také rekapitulovat? To přece musí být obrovský kus poctivě odvedené práce?

A znovu musím říct, že já asi nejsem ten správný člověk k rekapitulaci, požádám o to někoho z přátel – třeba již zmiňovanou Jaroslavu Hemerkovou nebo Josefa Lišku. Právě olomoucká a prostějovská pobočka VSA odvádí velkou práci. Přínosná je zejména jejich činnost směrem ke středoškolským studentům, kde bych vyzdvihl hlavně zájezdy do Mauthausenu.

Ale nemohu nezmínit ani semilsko-jilemnickou, plzeňskou nebo brněnskou pobočku, které také po dobu činnosti VSA odváděly a odvádějí mnoho užitečného. Mrzí mě situace v naší pražské organizaci, ale během několika nedávných dní jsme se rozloučili nejen s již zmiňovaným přítelem Mikulkou, ale především s dlouholetým předsedou Ondrejem Dojcsanem. Naopak musím vyzdvihnout práci právě pražského člena Jana Turka, kterou jistě čtenářům Haló novin (chcete-li Naší pravdy) nemusím připomínat.

VSA je také součástí Vlasteneckého fóra. Kdo a jak zde hraje klíčovou roli a na kolik je tento subjekt aktuální?

Společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci ve Vlasteneckém fóru vedle VSA od října 2017 postupně podepsali Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých (SOPVP), Sdružení čs. zahraničních letců-Východ (SZL-V), Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí (KOČR VzP), Společnost Ludvíka Svobody (SLS), Svaz vojenských veteránů ČR (SvVV ČR), Rada seniorů ČR (RS ČR), Společnost Dr. Edvarda Beneše (SEB), Klub českého pohraničí (KČP), Slovanský výbor ČR (SV ČR), České mírové fórum (ČMF) a Spolek českých novinářů (SČN).

Je tedy jasné, že klíčovou roli hrají zejména ČSBS a KČP jako největší subjekty. Sám jsem členem dalších dvou signatářů Vlasteneckého fóra, podobně to má mnoho dalších. I u nás ve VSA je silná část členů KČP i ČSBS, takže se naše činnost propojuje. Cílem činnosti Vlasteneckého fóra je uskutečňovat společné aktivity v oblasti historie, kultury, při příležitosti významných výročí, státních svátků a památných dní, vzpomínkových oslav a pietních aktů, případně dalších akcí. Vzájemně si vyměňovat informace o rozvíjení spolupráce s organizacemi (spolky) podobného charakteru doma i v zahraničí; konzultace stanovisek ústředních orgánů smluvních stran k aktuálním otázkám na domácí i mezinárodní úrovni.

Spojuje nás hlavně nesouhlas s hrubými útoky těch sil, které usilují o přepisování českých dějin podle cizích, českému státu nepřátelských zájmů, a které jsou dokonce podporovány některými ústavními a obecními představiteli České republiky. Tyto útoky jsou flagrantním porušením Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Ve Vlasteneckém fóru jsou sdruženy spolky, které mají právem úctu a vážnost občanů České republiky s kladným vztahem k našemu státu. Bohužel v současné situaci je činnost omezena.

Co je dnes nejaktuálnější prioritou našeho sdružení?

Rozhodně odmítnutí přepisování dějin! Já osobně válku naštěstí nezažil, znám ji jen z vyprávění, knih a filmů a nehodlám na tom nic měnit. Bohužel jsem častokrát od těch, co válku zažili, slyšel, že jim dnes daleko víc než to Německo, vadí USA. Je třeba si pamatovat dva citáty. Jeden je: »Národ, který popírá svou historii, ji bude muset prožít znovu.« A druhý: »Pro USA je dobrá každá válka, která se neodehrává na jejich území.«

Ano, jak jsi říkal, radikalizace a fašizace společnosti je opravdu čím dál silnější. Do jaké míry jsou tyto procesy v kapitalismu přirozené a do jaké míry je toto spontánní?

Nejsem žádný analytik na tyto otázky, takže jen krátce. Z mého pohledu nelze pominout, že společnost se radikalizuje a výrazně polarizuje. A v kapitalistickém systému, kde jsou tyto politické a společenské otázky přímo aktuální, si nedovedu představit, že by je tento systém neměl přinejmenším pod kontrolou. Spíše si myslím, že to je skutečně věc řízená a že tím také plní veliké množství dalších otázek na všech úrovních.

Roman BLAŠKO