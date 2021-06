Občanka Hana Bůčková

Opravdu některé věci se musí dokola opakovat. Na mém politickém profilu jedné soc. sítě se do mne pustila v antikomunistickém tónu jedna paní, jménem Bůčková. Většinou na to nereaguji, ale v domnění, že to možná ujasní některé její předsudky, jsem jí tedy odepsal na několik otázek v tomto znění. Za prvé, nejsem žádný zločinec. KSČ a KSČM jsou řádně zaregistrované politické subjekty. KSČM je dokonce v PS PČR.

Za druhé, komunisté dali zejména po válce všem práci, bydlení, bezplatné zdravotnictví a přístup ke kultuře a vzdělání. Během dvou a půl let po válce byl díky komunistům přidělen 80 % lidí bez střechy nad hlavou byt, a tím domov. Byli mezi nimi i ti, co přišli z koncentráků a neměli se často kam a ke komu vrátit. Tohle kapitalisti nevyřešili za celou první republiku. Lidé tehdy žili v Libni i v zemljankách. Komunisti vyhráli po válce volby a to mělo celou řadu důvodů. Za třetí, vyráběli jsme v našich národních a státních podnicích prakticky vše. Lokomotivy, auta, kola, motocykly, trolejbusy, tramvaje, které jezdí dodnes, lednice, oblečení, zdravotní potřeby, a dokonce i tryskové letouny, kde jsme dokonce pokryli 66 % celosvětové produkce. Byli jsme potravinově soběstační a pěstovali jsme především pšenici, cukrovou řepu, a ne žádnou řepku, sóju a kdoví co ještě. Za čtvrté, v Maďarsku v roce 1956 začali bývalí fašisti, řízení tajnými službami Západu, veřejně popravovat, upalovat a rozřezávat zaživa právě komunisty. Tento masakr se vyšplhal, odhadem, až na několik tisíc popravených a zavražděných nejen komunistů, ale i těch, co fašistický přístup rázně odmítli. Tito vrazi a fašisti z roku 1956 se dnes vydávají za tehdejší demokratické síly jen proto, že se to Západu hodí. Kdyby nezasáhla tehdy sovětská vojska, vraždilo by se mnohem více, a já se ptám, tyhle vraždy měly být prominuty, zůstat bez trestu, jen proto, že se vraždili komunisté?

Jakou hodnotu, vážená, má pro vás tedy život člověka, který sice nikomu nikdy neublížil, ale je komunista? Na tohle mi dejte odpověď! A u nás to mělo podobný záměr v roce 1968.

Za páté, komunisté nespadli z žádných nebes, ale vzešli z podmínek utlačovaných lidí, kteří umírali hlady, a svádělo se to na ekonomickou krizi. A kdo tuto krizi, bídu a chudobu způsobil? V Praze za první republiky byl například v Karlíně na náplavce svoz odpadu, který pak odvážely lodě. Denně tam byly stovky hladovějících, včetně dětí. Fronty na nuzně placenou práci. Za šesté 100 milionů mrtvých, zabitých komunisty je sprostý výmysl, to snad ani nebudu komentovat. Stačí základy prvočlenky a hned si uvědomíte početní nesmysly. Za sedmé, posuňte se v čase. Korupce je především základ a páteř kapitalismu, a nikoliv socialismu. Elitářství bohatých a trestání za to, že jsou chudí, vraždy na objednávku, masivní distribuce drog a bezostyšná prostituce, bída v plné míře, to zavedl až prolhaný Havel a jeho lživí psi OFčáci.

Roman BLAŠKO