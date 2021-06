Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Otevřený útok USA proti Nord Stream 2

Plynovod Nord Stream 2 je prý ruský geopolitický projekt podrývající bezpečnost Ukrajiny a hrozba pro energetické zabezpečení Evropy, přiletěl lobbovat proti Ruské federaci americký ministr zahraničí Antony Blinken do SRN.

Na jednání se svým německým protějškem Heiko Maasem se zástupci obou států shodli, že budou společně i nadále stát proti údajným ruským provokacím vůči Ukrajině. Zda ale Němci skočí na tuto americkou lacinou taktiku, jak vyšachovat Rusko z energetické koncepce Evropy a prosadit si tu vlastní byznys, to je minimálně do podzimních voleb v SRN nepravděpodobné… »Chceme se ujistit, že Rusko nepoužije Nord Stream 2 jako donucovací prostředek vůči Evropě nebo Ukrajině,« fabuloval Blinken na návštěvě Německa. Odpoledne ho přijala i odcházející kancléřka Angela Merkelová.

Antony Blinken. FOTO - Wikimedia commons

Takřka dokončený plynovod Nord Stream 2 má už brzy přivádět zemní plyn z Ruska přímo do Německa po dně Baltského moře. Stavba plynovodu, jehož větev povede i do ČR, se však stala předmětem sporů mj. proto, že obchází státy jako Polsko, pobaltské země a také Ukrajinu, které tak přijdou o tranzitní poplatky. Je to ovšem jejich problém, protože to ony se nechtěli do projektu zapojit… Washington podle ČTK již dříve zmínil své obavy z toho, že plynovod zvýší ruský ekonomický a politický vliv na Evropu – tedy všechno to, oč stojí právě USA.

Na přetřesu Írán

Ministři zahraničí se na jednání v Berlíně také shodli, že Írán a světové mocnosti jsou na dobré cestě k návratu k jaderné dohodě z roku 2015. V cestě však stále stojí významné překážky, uvedl Heiko Maas.

»Děláme pokroky, ale je to stále velmi složité,« dodal šéf německé diplomacie, podle kterého je stále možné dospět s Teheránem k dohodě i poté, co si Íránci minulý týden za nového prezidenta zvolili ultrakonzervativního Ebrahíma Raísího.

Právě Írán informoval, že íránské úřady zmařily útok na íránský civilní jaderný program. Agentura Reuters s odkazem na íránská státní média napsala, že nikdo nepřišel o život. Web Nournews informoval, že útok byl překažen ještě dříve, »než způsobil budově jakékoliv škody«.

Budova, která měla být terčem sabotáže, se nachází nedaleko Karadže, asi 40 kilometrů západně od Teheránu. Íránská agentura pro atomovou energii zařízení označila za středisko, které bylo založeno v roce 1974 a věnuje se zlepšování »kvality půdy, vody, zemědělství a živočišné výroby pomocí jaderné technologie«.

(rj)