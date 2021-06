Apel vyslankyně komisaře OSN z Burkiny Faso

Slavná americká herečka a zvláštní vyslankyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Angelina Jolie při návštěvě Burkiny Faso řekla, že svět nedělá dost, aby uprchlíkům pomohl.

Tato západoafrická země se pět let potýká s bojem proti islámským radikálům. Zemřelo při něm několik tisíc lidí a přes milion občanů opustilo domovy. Jednadvacetimilionová země přitom sama poskytla zázemí více než 22 000 jiných uprchlíků, většinou Malijců.

Neděláme ani polovinu

»Pravda je, že neděláme ani polovinu z toho, co bychom mohli a měli, abychom uprchlíkům pomohli vrátit se domů nebo abychom pomohli zemím, jako je Burkina Faso, které musejí vystačit se zlomkem humanitární pomoci, již potřebují k zajištění základní podpory a ochrany,« citovala herečku agentura AP. Přitom kdyby tato pomoc fungovala, nedobývalo by se do Evropy a jinam ani zdaleka tolik migrantů, jako je tomu od roku 2015.

Mezinárodní den uprchlíků filmová Lara Croft v neděli strávila v uprchlickém táboře Goudoubo a tam ukončila svou dvoudenní návštěvu Burkiny Faso.

Úprk Mali – Burkina Faso

Malijci do sousední Burkiny Faso utíkají od roku 2012, kdy v jejich zemi začali bojovat islámští radikálové. Boj se rozšířil do okolních zemí a vyvolal podle dostupných statistik skutečně nejrychlejší pohyb prchajících lidí na světě.

V květnu Burkina Faso zažila krvavý útok, při němž ozbrojenci zabili ve východní provincii Yagha 132 civilistů. Podle UNHCR nárůst násilností vyčerpává kapacity OSN snažící se pomoci přibývajícím uprchlíkům.

