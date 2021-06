Ilustrační FOTO - Pixabay

Zvýšení penzí dostalo šanci

Sněmovna na mimořádné schůzi dala šanci vládnímu návrhu na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Schválení předlohy zrychleně už v úvodním kole však zablokovaly opoziční kluby ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Budou uplatňovat pozměňovací návrhy. Předlohu tak čekají standardní tři čtení.

Novelu nyní projedná sněmovní výbor pro sociální politiku. Sněmovna mu dala necelé dva týdny místo obvyklých dvou měsíců. Druhé čtení a možná i závěrečné hlasování by se tak mohlo odehrát už na řádné červencové schůzi pléna.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO) mimořádné přidání k penzím hájily. Podle Maláčové jde o investici do lidské důstojnosti a o jasný signál státu, že lidé, kteří celý život pracovali, budou mít aspoň trochu důstojný důchod. »Musíme se shodnout, že ty tři stovky měsíčně nad zákonnou valorizaci, nejsou žádné velké terno,« uvedla Maláčová. Opozici vyzvala, že pokud to skutečně myslí vážně s šetřením, tak ať začne šetřit u sebe. Připomněla, že ve Sněmovně leží návrh na zmrazení platů ústavních činitelů. »Pokud projde ten návrh, tak máme první tři čtvrtě miliardy korun, která se dá ušetřit, a nemusíme šetřit na těch, kteří se nemohou bránit,« konstatovala ministryně. Shrnula, že v ČR je 600 tisíc starobních důchodců, kteří mají penzi nižší než 14 tisíc. Mezi nimi je i 90 tisíc lidí, kteří nedosáhnou ani na 10 tisíc. »Přála bych vám si alespoň jeden měsíc z těchto částek zkusit vyžít,« dodala Maláčová.

Schillerová uvedla, že návrh nepředstavuje zátěž, kterou by si státní rozpočet nemohl dovolit. Kondice českých veřejných financí patří podle ministryně k nejlepším v Evropě. »Není proto důvod a není ani ospravedlnitelné, aby naši senioři oproti seniorům žijícím v mnohem zadluženějších zemích živořili,« prohlásila Schillerová.

KSČM: Jedenáct miliard není až takové drama

Za přidání důchodcům nad zákonnou valorizaci se přimlouval také člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM). »Bude nás to stát kolem 11 miliard korun, ale ve srovnání s tím, na co dáváme jinde peníze, to není až takové drama,« uvedl. Důchodci jsou podle něj v pozici, kdy se už nemůžou bránit. »Jste-li zaměstnanec, podnikatel, mladší člověk, můžete pro svou situaci mnohé udělat, ale jste-li odkázán na každoměsíční důchod, tak už toho moc nenaděláte,« shrnul Dolejš. Je podle něj pravda, že situace důchodců by se měla řešit systémově, aby každý, kdo přichází do důchodového věku, věděl, co ho čeká. Vláda se však na systémovém řešení nedohodla. To ale není podle Dolejše chyba pouze vlády, aby byla reforma stabilní, musí dojít k širšímu konsenzu. To se nestalo.

Jiří Dolejš (KSČM).

Dneska už ale podle něj důchodci neočekávají, že politici naplní své strategické úvahy a překlopí je do činů. Očekávají spíš, že jim budou schváleny alespoň navrhované tři stovky navíc. »Svět to nespasí, ale důchodci to pomůže,« míní Dolejš.

KDU ČSL: Přidat matkám za výchovu dítěte

Naopak podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by bylo nejlepší důchodovou novelu zamítnout. Návrh označila za předvolební populismus. »Nemůžeme podpořit něco, co není vykompenzováno opravdovou snahou šetřit na výdajích,« uvedla. Kabinet ANO a ČSSD podle ní dělá jen líbivé kroky, hlubší změnu důchodového systému ale nebyl schopen připravit. Pekarová Adamová slíbila, že koalice Spolu, pokud bude vládnout, důchodovou reformu předloží.

Alena Gajdůšková (ČSSD) reagovala, že tohoto slibu koalice Spolu se »opravdu bojí«.

Poslanec ODS Jan Bauer připomněl, že poslanci této strany v minulosti růst penzí nad zákonnou valorizaci s ohledem na mimořádný ekonomický růst podporovali. »Situace se dramaticky změnila,« uvedl. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je za současné rozpočtové situace vyšší než zákonný růst penzí diskutabilní. Lidovci chtějí podle něj uplatnit pozměňovací návrhy na uzákonění příspěvku 500 korun k měsíčnímu důchodu za každé vychované dítě a na změnu výpočtu vdovských a vdoveckých penzí.

Hnutí SPD podle poslankyně Lucie Šafránkové zvyšování důchodů vždy podporovalo a podpoří je i nyní. Šafránková ale míní, že je navrhovaná částka nízká.

TOP 09: Zadlužení na úkor dětí a vnuků

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna podle Maláčové v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15 351 korun. Schillerová uvedla, že příští rok by to mělo být 16 195 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Adamová uvedla, že 33 miliard během tří let je zadlužením na úkor dětí a vnuků.

(jad)