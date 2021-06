Ilustrační FOTO - Pixabay

Mutace delta se šíří

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dosud potvrdil 96 případů delta mutace nového typu koronaviru. V Libereckém kraji má podezření na komunitní šíření této nakažlivější varianty, dříve označované jako indická.

V České televizi to řekla vedoucí Národní referenční laboratoře SZÚ Helena Jiřincová. Liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta v tiskové zprávě uvedl, že zvýšený záchyt v Libereckém kraji je daný tím, že jako jediní v zemi už řadu týdnů provádějí takzvané diskriminační PCR u všech pozitivních vzorků. Podle Valenty je motivovala snaha co nejdříve podchytit nebezpečnou mutaci, lokalizovat a přijímat opatření. »Diskriminační PCR je totiž hotové v řádu hodin a vyslovení podezření na novou mutaci, které je jeho výsledkem, nám pro přijetí opatření stačí. Nejdůležitější v epidemiologii totiž je, jednat co nejrychleji. Dokončit vyšetření podrobnou sekvenací za několik dnů už pak není problém,« uvedl Valenta. Ostatní kraje podle něj k tomu budou přistupovat až nyní.

V poslední vlně SZÚ sekvenoval 179 vzorků. Pozitivních na variantu delta bylo 49 z nich. Jiřincová ale zdůraznila, že nešlo o reprezentativní vzorek, takže výsledek nelze vztáhnout na celou populaci. Vzorky, které sekvenací prošly, byly totiž předem vybrány jako podezřelé.

Mutace delta nového koronaviru testy odhalily ve vzorcích z více krajů, uvedla Jiřincová. Nejvýraznější ohnisko je v Libereckém kraji. Podezření, že v něm nastalo komunitní šíření, však může potvrdit pouze epidemiolog.

»Rozhodně můžeme čekat, že dříve či později dojde k rozšíření varianty delta,« je přesvědčena Jiřincová. Nepovažuje to ale za důvod k panice. S šířením nakažlivější mutace podle ní zatím není spojený výrazný nárůst počtu hospitalizovaných, jako tomu bylo u původní varianty koronaviru.

Šíření nových variant považuje vedoucí Národní referenční laboratoře za důvod ke zvýšené opatrnosti a pečlivému sledování vývoje. Lidé by podle ní měli nadále dodržovat protiepidemická opatření.

(ng)