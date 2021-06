Ilustrační FOTO - Pixabay

Senátem stavební zákon asi neprojde

Nový stavební zákon, který by měl podle vlády zrychlit stavební řízení, v Senátu zřejmě narazí. Hned dva výbory, a to výbor ústavně právní a výbor pro hospodářství, doporučily předlohu zamítnout. Horní komora ji bude projednávat koncem příštího týdne.

Pokud Senát návrh stavebního zákona zamítne, bude se muset ve Sněmovně najít alespoň 101 hlasů pro jeho přehlasování. Při předchozím schvalování prošel o pět hlasů. Vedle poslanců ANO ho podpořil klub SPD a jen tři sociální demokraté, někteří poslanci vládní ČSSD dokonce hlasovali proti němu. Poslanecký klub ANO má 78 členů, klub SPD 19 členů, což se třemi sociálními demokraty dává rovnou stovku hlasů. Zákon při schvalování odmítli podpořit poslanci KSČM a stejně tak tomu bude i v případě jeho vrácení. Komunistickým poslancům vadí především to, že prošel návrh, který ruší požadavek na přímé osvětlení a větrání u obytných místností. To podle nich zhoršuje postavení lidí, kteří mají nájemní bydlení. »To, co prošlo, to znamená, že je možnost sklepní prostory bez přímého slunečního světla, bez přímého větrání, předělávat na byty, považujeme za absolutně skandální a návrat do středověku. Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých,« prohlásil před schvalováním předlohy místopředseda poslaneckého klubu KSČM, člen sněmovního hospodářského výboru Leo Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Zpravodajka senátního ústavně právního výboru Anna Hubáčková (KDU-ČSL a nezávislí) řekla ČTK, že návrh na zamítnutí prošel hladce a jen jeden z jeho členů se zdržel hlasování. Soudí, že převážná část senátorů bude na plénu pro zamítnutí. Nejvýznamnějším argumentem pro zamítavý postoj výboru byl podle ní způsob projednávání předloh. Domnívá se, že byl v rozporu s legislativními pravidly a nebylo možné se účastnit meziresortního připomínkového řízení. Dalším argumentem proti novému zákonu bylo vzdálení úřadů od občanů, protože nové uspořádání bude založeno na krajských městech. Hubáčková poznamenala, že o detašovaných pracovištích se v zákoně nehovoří.

Zákon se podle senátorů nedá upravit

Senátor z hospodářského výboru Herbert Pavera (ODS a TOP 09) sdělil ČTK, že pro zamítnutí hlasovalo všech devět přítomných senátorů. Vadí jim hlavně to, že návrh ruší model smíšené stavební správy a přesouvá stavební úřady zcela pod stát. Podle předsedy výboru Vladislava Vilímce (ODS) se zákon nedá upravit. Uvedl, že u žádného ze senátorských klubů nevnímá podporu tohoto zákona.

Nový stavební zákon se připravuje několik let. Vláda si od něj slibuje rychlejší stavební řízení. Ve Sněmovně prošel v té podobě, která počítá s přesunem stavební správy pod Nejvyšší stavební úřad s krajskými stavebními úřady a jejich územními pracovišti. Organizován by byl podobně jako třeba finanční správa. Úředníci by si podle dřívějšího vyjádření ministryně mohli vzájemně pomáhat na těch úřadech, kde by se sešlo víc záměrů. Na stavebních úřadech budou muset například pracovat minimálně čtyři lidé. MMR uvádí, že nyní je 16 procent úřadů, kde pracuje jen jeden člověk. Může se pak stát, že kvůli jeho nemoci pracoviště nefunguje.

Se schválenou podobou stavebního zákona nesouhlasí například kraje. Za krok správným směrem zákon naopak označila Asociace developerů nebo Hospodářská komora.

