Američané nepoznali hrůzy ze strany Německa

V diskusi o tom, proč se Němci snažili opustit Prahu tak rychle a ucpali silnice ve směru na Plzeň a Písek, která se uskutečnila po letošním výročí osvobození a konce druhé světové války v Evropě, zazněl totiž hlas, že tomu bylo proto, že Američané jako demokraticky vychovaní vojáci s Němci zacházeli podle regulí »válečné konvence« a Sověti – Rusové, Bělorusové, Kazaši, Arméni, Gruzínci ap. – se k nim chovali krutě a nelítostně. Prý výchova a inteligence se prokázaly.

Nevím, zda přijmout tento argument, ale proto, že se hodí do současného nazírání na druhou světovou válku, nelze se mu vyhnout. Proto jen »pár slov« na toto téma, zvláště když v těchto dnech vzpomínáme věrolomné napadení Sovětského svazu nacistickým Německem.

Onoho 22. června 1941, tedy před osmdesáti lety, přepadly, ač mezi SSSR a Německem platila smlouva o neútočení, nacistické ozbrojené síly Sovětský svaz. Můžeme se zeptat: Proč však s ním vůbec uzavřely zmíněnou smlouvu? Mělo to dva důvody. První – potřebovali oddělit Sovětský svaz od spojenců, jimiž měly být Anglie s Francií, kteří však jednání o spolupráci vědomě paralyzovali. Druhý – za několik dnů nacistická vojska přepadla Polsko. Jenže, přes velmi napjaté vztahy Polsko-SSSR by mohla být Rudá armáda překážkou. Proto ji nacisté potřebovali zneutralizovat, což se také smlouvou stalo.

Napadení Sovětského svazu bylo v plánu od napsání Mein Kampfu. Tam bylo otevřeně napsáno, že životní prostor pro Němce je na východě. Bylo jen otázkou času, kdy nacisté, kteří se mezitím dostali k moci, tento plán uskuteční. Smlouva jen poněkud posunula čas války a dala SSSR čas na přípravu. Útok však překvapivě nastal dřív – 22. června 1941.

A nyní k výše zmíněné diskusi. Američané nepoznali hrůzy obsazení a zacházení s civilním obyvatelstvem ze strany Německa. Přišli do Evropy bojovat až v roce 1944, dávno po porážce wehrmachtu u Moskvy, u Stalingradu, před Leningradem, u Kurska. Nevěděli nic o spálené zemi, kterou Němci za sebou zanechávali. Neznali slovo Babi Jar, kde byly povražděny tisíce civilistů jen proto, že byli jiné rasy, nikdy nebyli v běloruských vesnicích, v nichž byla vyvražděna čtvrtina běloruských obyvatel, mužů, žen a dětí (proto dnes každé čtyři vteřiny nad Chatyní zaznívá úder zvonu), nepohřbívali hrůzně umučenou Zoju Kosmoděmjanskou ad., ani se nezastavili před ostnatým drátem Osvětimi, kde vraždili sovětské občany a občany jiných národů, natož, aby se mohli otřást před již rozbořenými plynovými komorami v Birkenau. To, co viděli, byl jen zlomek toho, co napáchali nacisté. Snad proto, nechci sem vkládat politický podtext, byli vstřícní k masám vzdávajících se nacistických vojáků. A doma, u nich, ve Spojených státech, stále lidé chodili tancovat, pěstovali v klidu dobytek a nemuseli stát fronty na chleba, zatímco v Sovětském svazu bylo, vzhledem k po několik let ničeným polím, málo potravin, vše bylo nasazeno pro výrobu, kterou potřebovala fronta, a ženy musely stát u těžkých strojů a nahradit muže bránící svou zem. A to jen tam, kam nevstoupla bota německého vojáka.

Němečtí nacisté a wehrmacht, která byla jejich údernou pěstí, napáchali na území Sovětské svazu, které zabrali po 22. červnu 1941, tolik válečných zločinů, že mozek to nedokáže pochopit.

U Američanů se nemuseli bát tíhy odpovědnosti. Ti jim Chatyň, koncentrační tábory, umučené ženy a děti v zabraném území a zajatce likvidované v táborech smrti připomínat nemohli, ani nad nimi vyřknout spravedlivý trest!

I to, co jsem napsal, patří k 22. červnu, jehož výročí jsme si tento týden připomínali.

Jaroslav KOJZAR